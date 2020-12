El TAU Castelló vuelve a la carga 18 días después tras superar' el covid-19

El TAU Castelló vuelve a la carga. Tras 18 días de confinamiento obligado, desde que se conoció el positivo de un miembro del Basket Palma y la decisión de la FEB de que el núcleo del equipo estuviera recluido de modo preventivo, los de Toni Ten volverán a competir esta noche, cuando a las 20.45 horas reciban en el Ciutat de Castelló a un remodelado Levitec Huesca.

Un mini confinamiento en el que los jugadores estuvieron en sus casa, entrenando en modo on-line y cumpliendo con las directrices del cuerpo técnico. «Estamos muy contentos por volver a jugar y porque nadie ha estado infectado ni afectado. Ha sido una situación rara, intentando trabajar físico lo máximo posible , sesiones de táctica y de coaching con Josep Gramatge. Ha sido un confinamiento activo», confesó Ten.

Eso sí, el entrenador ondense del TAU no oculta que situaciones como esta pasan factura. «Este parón nos ha dejado tocados, son casi 20días sin jugar y 10sin entrenar, así que tenemos que adaptarnos otra vez a la rutina», dijo.

EL RIVAL

Ahora, los de la capital de la Plana ya tienen el chip puesto en la competición. Esta noche llega al Ciutat de Castelló el Levitec Huesca, conjunto que esta temporada no ha comenzado bien por culpa de las lesiones, el covid-19 y varios cambios de jugadores. Los oscenses vienen liderados por Luis Parejo, un exTAU con buena mano. «El Huesca no tiene nada que ver con el equipo que ha jugado hasta ahora. Les han pasado muchas cosas y muchas lesiones, covid, etc. Tiene nuevas incorporaciones y han recuperado a jugadores lesionados. Me gusta el equipo que se le ha quedado a David . Es un equipo de nivel medio alto; con tiempo y continuidad seguro le sacan mucho rendimiento», analizó Ten sobre el rival.

Para este duelo, el míster podrá contar con los 12 jugadores, algo que no sucedía hacía mucho tiempo en el Ciutat, una vez recuperado el pívot eslovaco Tomas Pavelka, tras seis semanas de lesión y haber jugado con su selección.