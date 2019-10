El TAU tira de garra para lograr su primera victoria (68-64)

Está claro que todas las victorias son importantes. No obstante, los que han practicado algúun deporte saben de la importancia de conseguir la primera de una temporada, con el añadido que tiene de moral, confianza, olvidar malas sensaciones... El TAU Castelló la logró ante el ICG Força Lleida, un equipo sumamente complicado, pero el trabajo y capacidad de reposición ante la adversidad de los de La Plana les llevó a un merecido triunfo que también dio una gran dosis de ilusión a una afición que anadaba algo preocupada.

El inicio fue bastante dinámico. Por una parte el equipo ilerdense, que está en buen momento de forma, y por el otro un TAU Castelló que sabía que no se podría permitir otra decepcionante actuación. Van Zegeren se hacía fuerte bajo los aros y Djukanovic empezó entonado con 5 puntos consecutivos. Los visitantes buscaban incomodar la dirección de Joan Faner con una agresiva defensa sobre él con la que fueron muy permisivos los árbitros. A su vez, el cuadro catalán jugaba bien sus opciones sacando provecho de las situaciones de bloqueo directo a su base Chapela y de los numerosos rebotes ofensivos que capturaba. No estaba cómodo el jugador menorquín del bando local, por lo que Toni Ten dio entrada a Wade-Chatman, el cual pudo ser más incisivo, entrando así el fase en una fase con transiciones y ataques más rápidos. El partido estaba para gente dura, los dos contendientes defendían muy fuerte y los colegiados permitían muchos contactos; el técnico local se dio cuenta y empezó a poner sobre la pista más músculo y garra. Así pues, al había dureza, tensión e igualdad al término del primer acto (19-21).

En este tramo empezó a emerger la figura de J.J. García, quien era capaz de anotar con fluidez a pesar de la cera que recibía. Sin embargo, el dominicano por sí solo no basta y sin apenas anotación del perímetro castellonense los ilerdenses abrieron una primera brecha (28-33, min. 15). El combinado anfitrión pasó a defensa en zona y contactos que en el primer cuarto no se pitaron en este segundo sí, por lo que el ICG Força Lleida se puso pronto en bonus. Fueron factores positivos para el TAU Castelló, pero había un aspecto negativo que no se corrigió: el rebote ofensivo. Los visitantes llegaron al descanso con 27 rebotes (13 ofensivos), por 16 totales de los de La Plana, lo que suponía un lastre demasiado importante para culminar la remotada. Así, los contedientes se fueron a los vesturios con 35-39 en el luminoso.

Tras la pausa, el juego interior siguió siendo lo mejor del combinado anfitrión, con un Van Zegeren contundente con los balones que le llegaban bajo el aro. Con el pívot holandés enchufado y la fuerte defensa que se gastaba en esos momentos el cuadro de Toni Ten, éstos recuperaron la delantera después de mucho tiempo (43-41, min. 24). Por desgracia, la gente de fuera seguía sin aportar anotación, a pesar de que Toni Ten metió artillería en pista con Fane, Wade-Chatman y Djukanovic, pero no tenían su mejor día, por lo que los visitantes volvieron a mandar con sensibles rentas al término del tercer periodo (49-55). La diferencia esta vez no estuvo tanto en los rebotes, sino en los triples que unos anotaban y otros no (uno el TAU por 3 del Lleida en este cuarto).

La cosa no tenía buena pinta, pero en eso que apareció Josep Puerto para volver a dar esperanzas. Nadie del perímetro local andaba fino, pero el valenciano sí, el cual anotó tres triples prácticamente consecutivos para ajustar el marcador y forzar un tiempo muerto visitante (55-57, min. 33). Además, otra cosa buena que hicieron Puerto y sus compañeros fue calentar a la afición del Ciutat de Castelló, así pues tanto equipo como afición estaban en plena simbiosis en busca del objetivo común. Eran minutos en los que cada balón pesaba y se defendía con el cuchillo entre los dientes. Fue entonces cuando a 4 minutos del final, 61-59 en el marcador y buenas sensaciones en el TAU Castelló, se produjo una inoportuna pausa para los locales al desprenderse una de las gomaespumas protectoras de un tablero. Tras solucionarse este percance, nadie antotó hasta que Van Zegeren hizo una valiosa canasta (63-59, a 2 minutos del final), pero que fue respondida con un triple. Tras ello, el neerlandés metió un tiro libre (64-62) y ya solo quedaba poco más de un minuto. Empataron los catalanes, pero uns fulgurante y valiente penetración de Faner volvió a adelantar al TAU Castelló (66-64). En el ataque siguiente, los visitantes fallaron su opción y Wade-Chatman recibió una falta, por lo que el partido estaba en sus manos a falta de 18 segundos y dos tiros libres a su disposición. Al estadounidense no le pesó la responsabilidad y los dos entraron, certificando una victoria con un importante valor añadido difícil de calibrar.

TAU CASTELLÓ 68

ICG FORÇA LLEIDA 64

TAU CASTELLÓ: Van Zegeren (15), Puerto (11), Faner (2), Djukanovic (8), De Assis –cinco inicial--; Wade-Chatman (9), Bas (2), Gatell (1), Chema García (6) y J. J. García (14). 16 faltas. Sin eliminados.

ICG FORÇA LLEIDA: Chapela (18), Feliu, Cleare (6), Stutz (6), Carey (7) –cinco inicial--; Diene (10), Santa Ana (2), Martí (8), Sans y Lafuente (7). 20 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: José María Terreros, José Javier Marqueta y Adrián Ambrosio.

PARCIALES: 11-12, 19-21, 28-33, 35-39 (descanso); 43-41, 49-55, 59-59 y 68-64 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Cerca de 2000 espectadores en las gradas del pabellón Ciutat de Castelló.