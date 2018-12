Toni Ten hace un llamamiento a la afición para el TAU-Lleida en el Ciutat de Castelló

El entrenador del TAU Castelló, Toni Ten, espera que su equipo revierta la actual situación en la Liga LEB Oro, 15º en la clasificación y a un solo partido de los puestos de descenso, en el duelo de este viernes en el Ciutat de Castelló (20.45 horas) ante el Força Lleida, 2º clasificado. "Queremos ser más competitivos y ganar al Lleida, un rival muy complicado, en este mes de diciembre que está muy cargado de partidos”, ha reconocido.

Según el preparador ondense, “para ganar el Lleida tendremos que tener más confianza en nuestro juego. El equipo está aprendiendo a sufrir, porque últimamente nos está tocando sufrir mucho”. “Esta semana hemos recuperado a JJ García y Leon Williams ya ha venido de la selección de Holanda. Hemos entrenado lunes, martes y miércoles con los 11 jugadores disponibles que tenemos, una circunstancia que debe notarse, para bien, el viernes”, ha confesado.

Ten no quiere que su plantilla piensen en el pasado y se centre en buscar el triunfo el viernes. “Ahora sólo tenemos que pensar en el partido ante el Lleida y en ganarlo. Al equipo ahora mismo necesita mucho carácter y yo tengo que ser capaz de sacarle lo mejor a cada jugador”, expone.

NO HAY TANTA DIFERENCIA // Sobre el potencial del rival, Ten no ve tanta diferencia. “Al Lleida le está saliendo los cosas muy bien, pero considero que somos dos equipos muy similares. Creo que el Lleida no es mejor que nosotros y podemos ganarle en el Ciutat de Castelló", opina, añadiendo que "para ganar al Lleida tendremos que estar mucho mejor en rebote y estar muy concentrados todo el partido”, argumenta.

“Si mejoramos en rebotes, espacios y tiros libres podremos superar a todo un segundo clasificado y volveríamos a una sensación buena, como sucedió en el partido en casa contra el Barcelona B”, destaca.

Por último, Ten ha hecho un llamamiento ante la afición: “Ante el Lleida necesitamos mucho el apoyo de nuestra afición que vengan a la Ciutat de Castelló y nos den este empujón que siempre nos dan para poder vencer el Lleida”.