Cristian, un castellonense en la 'Isla de las Tentaciones': "Me gusta mucho la televisión"

Pese a su juventud, Cristian del Valle ya es todo un veterano en la televisión. El castellonense ya ha aparecido en programas como ‘Donde menos te lo esperas’ o ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y recientemente ‘La Isla de las Tentaciones’, donde pese a ser el primer expulsado ha dejado el pabellón bien alto: “Es el programa más visto de televisión y se presentarían miles de personas, así que estar entre los 10 seleccionados para ser uno de los tentadores ya es un éxito para mí”.

Cristian, que cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales, solo tiene buenas palabras hacia el popular ‘reality’ de Telecinco: “Lo que me llevo es la experiencia. En la casa de la República Dominicana hay muy buen ambiente entre todos y todas las concursantes. Por el covid apenas pude salir a ver el país en los 11 días que estuve, pero en la casa estaba de categoría la verdad”.

Al recordar la razón de su prematura expulsión, el castellonense explica lo siguiente: “Lo que se trataba en el programa era de intentar conquistar a alguna de las chicas y yo lo intenté con Inma, una andaluza muy bonita, pero estaba muy enamorada de su novio, así que no hubo manera, aunque la verdad es que nos llevamos muy bien. Ella se fue la primera y yo fui el siguiente”. Tampoco tuvo suerte en su anterior programa, Mujer y Hombres y Viceversa: “Allí me gustó Nerea, con la que tuve una cita muy buena, pero me dijo que no se fiaba de mí porque ella había discutido con mi expareja”.

Pese a que no ha podido encontrar el amor en la pequeña pantalla, lo cierto es que admite lo siguiente: “Me gusta mucho la televisión. Carlos Sobera me preguntó en el debate de ‘La Isla de las Tentaciones’ que por qué había ido al programa y le dije la verdad, que me lo paso muy bien cuando voy a la tele y me siento cómodo. No me imponen las cámaras, así que lo que me ofrezcan en este sentido, lo voy a coger”.

TODO UN ‘INFLUENCER’

Cristian del Valle cuenta con la friolera de 570.000 seguidores en la red social Tik Tok, así como más de 80.000 personas que le siguen en Instagram. Unas cifras que han aumentado considerablemente tras su paso por el último programa, pero que no le permiten vivir de esta faceta: “Ahora estoy trabajando como azafato en un estanco haciendo publicidad. Las redes sociales parecen muy bonitas, pero no dan para sacarte un buen sueldo mensual salvo que tengas millones de seguidores, así que tengo que encontrar un ingreso fijo”.

Por último, sobre la última edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ afirma que “han pasado muchas cosas, aunque quizá el episodio más llamativo ha sido el de Melisa, que está muy enamorada de Tom, pero este parece que no tanto de ella. La verdad es que cuanto más morbo generes, más protagonismo tiene, y eso puede ser también lo que esté buscando Tom”.