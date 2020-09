El documental de Billie Eilish ya tiene fecha de estreno

Billie Eilish lleva casi un año hablando de su propio documental, y por fin la cinta sobre la vida y carrera de la cantante angelina de 18 años que ha hecho historia al convertistirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos premios Grammy tiene fecha de estreno. 'Billie Eilish: The World's Little Blurry' llegará a las televisiones en febrero del 2021 de la mano de Apple TV+, que ha adquirido los derechos.

La cinta la dirige R.J. Cutler, documentalista que ha seguido varias campañas de senadores, congresistas y aspirantes a la Casa Blanca, como en 'The War Room', sobre la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, que obtuvo una nominación de la Academia de Hollywood. En la producción está detrás la propia compañía discográfica de Eilish, Interscope Records.

La misma artista ha anunciado en su canal de Youtube y en sus redes sociales la fecha del estreno:

The documentary film about Billie Eilish, titled “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” and directed by RJ Cutler, will be released in theaters and on Apple TV+ in February 2021. pic.twitter.com/eSMzYE7Jhz — billie eilish (@billieeilish) September 28, 2020

Aunque la tecnológica no ha precisado cuánto ha pagado por la película, la prensa especializada especuló en diciembre con las negociaciones para su emisión, que podrían haber rondado los 20 millones de dólares (17 millones de euros).

METEÓRICO ESTRELLATO

El documental narra la vida de la cantante y compositora en su ascenso al estrellato tras el lanzamiento de su álbum debut en marzo de 2019, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Cutler tuvo acceso a los momentos privados de Eilish con su familia y detrás de los escenarios durante el periodo en el que la joven deslumbró con sus primeras composiciones en internet hasta llegar a ser una de las artistas más importantes del momento.

La película de Eilish no será el primer documental que se estrena sobre un artista contemporáneo, por ejemplo Netflix lanzó a principios de este año 'Miss Americana' sobre Taylor Siwft y en el 2017 hizo lo mismo con 'Five Foot Two', el retrato audiovisual de Lady Gaga.

Lo que llama la atención de este caso es la edad de Eilish, quien aún tenía 17 años cuando arrasó en los Grammy del 2020: se llevó a casa premios a Disco del Año, Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, Álbum del Año, y Mejor Álbum Vocal Pop.

Muy recordada también fue su conmovedora interpretación del tema de los Beatles 'Yesterday' en la 92 edición de los Premios Oscar, donde compartió escenario con su hermano y también compositor, Finneas.

Sin embargo, la autora de 'Bad Boy' ha amasado un imperio artístico con el que acaba de firmar la banda sonora de la próxima película de James Bond, 'Sin tiempo para morir', y además participará en la variada imagen gráfica de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con su propio logotipo.

NUEVA GIRA ¿EL AÑO QUE VIENE?

La pandemia ha supuesto también para Eilish un parón en su carrera, que tuvo que cancelar una multitud de eventos que tenía fijados para todo este año. De hecho, Billie confesó que había comenzado a crear su nuevo disco, junto a su hermano Finneas, a finales del 2019. Pero la crisis del coronavirus no ha permitido que la grabación se llevara a cabo, así que todo apunta a que el 2021 será el año escogido por la californiana para su esperado regreso.