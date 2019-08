El FesTVal de Vitoria bautizará a Miguel Ángel Silvestre como el reo Pablo Ibar

El regreso del castellonense Miguel Ángel Silvestre a la televisión española está cada vez más cerca. Tras su periplo por Netflix con Sense8 y Narcos, Movistar+ estrenará el 13 de septiembre En el corredor de la muerte, la nueva serie protagonizada por el actor en la que encarna a Pablo Ibar, el famoso preso de origen vasco condenado a muerte y después a cadena perpetua en EEUU por un triple asesinato. Pero antes de irrumpir en la parrilla de nuevos lanzamientos de la plataforma de pago de Telefónica, la ficción será uno de los estrenos que acogerá la XI edición del FesTVal de Vitoria, que se celebrará entre el 2 y el 8 de septiembre.

La ficción, basada en el libro de Nacho Carretero (Fariña) y creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo, consta de cuatro episodios de 50 minutos. En concreto, la serie abarca la historia de Ibar desde 1994, cuando se cometieron los crímenes, hasta la actualidad, con la complejidad añadida de que en el momento del rodaje todavía no se conocía el fallo definitivo. «Era algo que me resultaba muy atractivo, ya que trabajar pegado a la actualidad es algo que no tienes la oportunidad de hacer muchas veces, aunque luego tengas mucha responsabilidad a la hora de contarlo», destaca Ramón Campos, productor ejecutivo de Bambú (Velvet, Las chicas del cable), que incide en que «no se ha ficcionado nada» y que todo lo que explican está basado en la realidad.

COMPARECENCIAS // Otras de los nuevas producciones que asistirán al certamen, al que acuden las principales cadenas y productoras de televisión de España, a excepción de Mediaset, será la nueva edición de Masterchef Celebrity, el popular talent culinario de Televisión Española; o el thriller El nudo, producido por Atresmedia Televisión y protagonizado por Natalia Verbeke.