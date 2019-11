Loles García: "Medi TV apuesta por visibilizar el talento de Castellón"

Loles García es la profesional que va a dirigir a partir de este lunes Medi TV, la nueva televisión del Periódico Mediterráneo en Castellón. Un proyecto de televisión de cercanía, apegada al terreno de las comarcas de la provincia, con vocación hiperlocal y de participación ciudadana, pero también con vocación vertebradora de la Comunitat Valenciana al igual que las otras dos televisiones del Grupo Prensa Ibérica, Levante TV en València e Información TV en Alicante. MediTV comienza sus emisiones con la intención de ser líder en su segmento como Mediterráneo lo es en prensa, web y redes sociales en la provincia de Castellón.

--Loles, eres una periodista con un amplio currículum en los medios de comunicación en Castellón, València y Alicante, pero que desde el cierre de Canal 9 te habías dedicado a otras cosas.

--Sí. Después de más de 25 años ejerciendo esta maravillosa profesión en la radio (Ser, Cope, Onda Cero, Ràdio 9…) y la televisión (Canal 38, Canal Nou TV, etc,) principalmente opté por dedicarme a mi otra gran pasión: el diseño y la creatividad. Pero ahora, después de más de 5 años y tras la propuesta de Mediterráneo, creo que ha llegado el momento de volver a la acción, máxime con el excelente reto de crear una televisión nueva.

--¿Cómo definirías el proyecto de Medi TV?

--Queremos hacer una televisión fresca y entretenida, muy conectada con la sociedad de Castellón a la que pertenecemos, una televisión principalmente en valenciano pero donde todo el mundo se puede expresar en la lengua que desee. Nuestra intención es comunicar, tratar de informar, de entretener y de ser positivos ante una realidad que a veces no invita a ello pero que pretendemos hacerla un poco más agradable. Me he rodeado de un grupo magnífico de colaboradores con los que espero que seamos capaces de tocar todos los palos de la realidad de nuestro entorno, Castellón. Temas sociales, económicos, políticos, culturales, deportivos, de fiestas, toros, tradiciones, innovaciones, las nuevas tendencias de la gente joven…

--Una de las principales apuestas es el magacín ‘La Panderola’.

--Sí, la mayoría de formatos de las televisiones locales están anquilosados. Pretenden ser como las grandes cadenas generalistas sin medios para lograrlo. Nosotros no. Nuestra intención es experimentar, ofrecer unas nuevas ópticas de hacer televisión, más amena, más entretenida, más divertida pero igual de rigurosa y seria en los momentos idóneos para el espectador de Castellón. No pretendemos competir, sino complementar. Si no es por Medi TV ¿qué contenidos televisivos de su tierra tendrían los castellonenses? Y La Panderola es el cajón donde van a caber todos esos contenidos de interés, cada día más originales, de las inquietudes de la gente de la provincia.



--Otro programa clave es el informativo ‘Comunitat Valenciana’.

--Sí. Es el programa vertebrador de las tres principales televisiones de la Comunitat Valenciana, de Castellón, València y Alicante, donde ponemos en común la actualidad diaria de las tres provincias en un magacín informativo que presentan Ximo Rovira y Silvia Tomás y que se emite al mediodía y por la noche con la base de contenidos que generan los más de 200 periodistas de los periódicos Mediterráneo, Levante e Información y sus plataformas digitales.



--Pero hay muchos más contenidos.

--Sí, claro. Vamos a prestar atención a nuestras fiestas, a las que pretendemos atender en directo y de la forma más amena, a pie de calle siempre y contándolo todo. El mejor ejemplo lo hemos tenido con la reciente Fira d’Onda, con sus encierros, sus toros, sus almuerzos, sus pasacalles... Hemos tenido un éxito clamoroso. Vamos a prestar una atención especial también al deporte, con retransmisiones de fútbol en directo de los diferentes equipos del Villarreal CF los fines de semana y con un programa diario dirigido por Toni Alegre con toda la actualidad del primer equipo del Villarreal CF y del CD Castellón, pero también de baloncesto con el TAU Castelló, el Bisontes Castellón, atletismo con el Playas de Castellón, etc. Por ejemplo, a partir de mañana vamos a comenzar a emitir todas las ediciones de la Marató dels Dements y después vendrán el resto de los que se celebran en nuestras comarcas. Vamos a dedicarnos a los temas ciudadanos, para que la gente haga televisión con nosotros, a la cultura, a la música, a la gente joven… Nos tutearemos con nuestros políticos para abordar los principales problemas y soluciones, con nuestras empresas y empresarios y empresarias… En definitiva, pretendemos tocar todos los asuntos que tengan interés, sean mayoritarios o minoritarios… y siempre buscando el lado positivo. Queremos viajar por todos y cada uno de los pueblos de esta extraordinaria tierra y atender a su actualidad. Queremos hacer castellonerismo desde la televisión. Y especialmente queremos visibilizar el talento oculto de tantas y tantas personas.

--Y destaca el hecho de que tus colaboradores son todos gente de la tierra.

--Por supuesto. Todas y todos. En primer lugar tenemos el bagaje del periódico Mediterráneo y de sus periodistas, que conocen perfectamente el terreno que pisan. En segundo lugar, nuestros colaboradores directos, que son gente que conoce el latido de la provincia de primera mano y que aportarán puntos de vista plurales y originales en todos los asuntos que tratemos. Carmen Segura, José Pineño, Héctor Gozalbo, Joan Llidó, Paco González Yuste, Ana Antequino, Roberto Blanch, Martín Cortés, Alejandro Navarro, Vicent Farnós, Josequín Cantavella, Raúl Puchol, Paco Fuertes, Fernanda Bartoll, Manu Vives y Lledó Lleó conforman un elenco magnífico. Y tengo la suerte de contar además con la sonrisa más bonita de la televisión, la de Sandra Segarra, mi mano derecha en el programa junto al excelente productor, Rafa Fabián. Y en tercer lugar, y el principal, sobre todo tenemos intención de que sean las propias gentes de la calle las que participen totalmente en nuestra televisión, que la hagan suya y que sean sus principales actores. Tampoco me puedo olvidar de la productora Envidea y de todos sus magníficos profesionales, que son los encargados de ponerle la magia de la técnica para que el programa llegue a todos los hogares.