Barceló y Marzà destacan en un Consell desconocido para la mayoría

Ser conseller o consellera del Ejecutivo valenciano trae aparejado muchas cosas, pero la popularidad no es una de ellas. Los miembros del Botànic II apenas son conocidos entre la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, si bien algunos han logrado hacerse algo más visibles como es el caso de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el titular de Educación, Vicent Marzà.

Así lo refleja la encuesta de Invest Group que por primera vez indaga sobre el conocimiento y la valoración de los integrantes de la bancada azul del Gobierno con la excepción de quienes comparten responsabilidades de gobierno con el liderazgo de sus partidos, examinados en otro apartado. La primera conclusión es el desconocimiento general sobre quienes ejercen responsabilidades de gobierno. El 58,7% de las personas entrevistadas admite que no conoce a ningún integrante de la lista. Es decir, seis de cada diez valencianos y valencianas no son capaces de identificar a los miembros del Ejecutivo autonómico.

La más visible es la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a quien le ha tocado gestionar un área muy sensible para la ciudadanía y sobre la que ha recaído el mayor peso de la gestión de la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19. Un 30,5 % sabe quién es y a qué se dedica Barceló. Llama la atención que la consellera, pese a ser alicantina, tiene casi diez puntos más de notoriedad en las provincias de Castellón y Valencia que en la propia.

Otro departamento clave para la vida diaria de la población es la educación. Vicent Marzà, titular de esta cartera, es conocido por el 23,9%. Por detrás, pero ya con un 14,3 % le sigue en grado de popularidad Vicent Soler. Superan el 10 % el conseller de Economía, Rafael Climent, y la titular de Agricultura, Mireia Mollà, mientras que se quedan por debajo el resto: Gabriela Bravo (Justicia), Arcadi España (Política Territorial), Carolina Pascual (Innovación) y Rosa Pérez Garijo (Transparencia). Esta última, lideresa de Esquerra Unida, tan sólo es conocida por el 3,2 %.

Pérez Garijo es también la miembro del Ejecutivo con peor valoración, un 4 de nota, que la sitúa en el grupo de los suspendidos ante el examen de la ciudadanía. Con ella están Arcadi España, Carolina Pascual, Vicent Marzà y Rafael Climent. Este último se queda a solo unas décimas del aprobado.

La encuesta sitúa de nuevo a Ana Barceló en el puesto alto del ranking respecto a valoración. Con un 5,14 de nota es la que obtiene mejor calificación seguida muy de cerca de la titular de Justicia, Gabriela Bravo, con un 5,13 de nota. En el caso de la consellera de Sanidad, la valoración es muy similar en las tres provincias y si se analiza el sexo o el grupo de edad de las personas encuestadas. Barceló recibe más aplausos en Castelló y obtiene su peor calificación en la franja de edad entre los 18 y los 24 años. Su mejor valoración está en el colectivo de personas entre los 50 y los 64 años. Muy cercana es la valoración de Vicent Soler con un 5,09. Detrás de él, también consigue pasar el examen aunque con aprobado raspado la consellera de Agricultura.

Garijo, la peor valorada, logra, sin embargo, la nota más alta de todo el Consell entre los más jóvenes, que le ponen un sobresaliente: un nueve.