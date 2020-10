Castellón encara un 'puente' de récord para el turismo de interior

Castellón vivirá uno de los mejores puentes turísticos de octubre para el turismo de interior -- al 100%--, que ya describe esta campaña como una de las mejores de los últimos años, pese a la pandemia. Y es que el covid-19 ha cambiado las preferencias a la hora de viajar y se impone, frente a escapadas por España o viajes a Europa, destinos cercanos y la tranquilidad de los entornos rurales, como ya se ha visto en verano. Castellonenses, valencianos, catalanes y algún aragonés copan las reservas. Los valencianos se alojarán cuatro días y tres noches, el máximo. La demanda de la propia provincia también repunta, tanto en el litoral como en el interior. Un balance del portal casasrurales.net ya situó a la provincia la semana pasada como el tercer destino favorito de toda España para el puente de octubre. Mientras, ayer otra web de reservas, tuscasasrurales.com, la situó como la segunda más llena en este puente. El interior sale beneficiado, cuelga el cartel de completo (al 100%) e incluso se plantea ir ampliando plazas de alojamiento, y eso pese a no inaugurarse aún la temporada de setas por falta de lluvias. Así lo explica el presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR) de Castellón y presidente del Club Temps, Joaquín Deusdad quien agrega que por ahora «la demanda es muy alta. Ni las temperaturas previstas, ya bajas, ni la temporada de setas, que no ha empezado por la falta de lluvias, parecen haber sido un hándicap». En Morella han llegado incluso a reforzar el personal de la oficina de turismo en previsión de la afluencia de visitantes. La central de reservas Cases de Morella tiene «completos todos los alojamientos del término municipal y en las pedanías». Informa: J. Ortí. El vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, manifestó que «el turismo de interior sigue siendo el proyecto estrella y hay buenas perspectivas en todos los destinos de interior». Sin embargo, para el litoral «lo del confinamiento de Madrid es un golpe. Pero aún esperamos que pueda haber un buen puente. No tiramos la toalla y seguimos trabajando», agregó. Así, en cuanto a la costa, la poca planta hotelera todavía abierta ha salvado los muebles y, en puntos top como Peñíscola, roza el 75%, pese a cancelaciones de última hora que se han compensado con nuevas reservas en estos días.

CIERRE UN MES ANTES

Desde Peñíscola, el presidente de la asociación de empresarios turísticos Agretur y director del Gran Hotel Peñíscola, Francisco J. Ribera, detalló que «la poca planta hotelera aún abierta ha logrado el 75%, pese a cancelaciones del pasado fin de semana, a cargo de madrileños afectados por las restricciones de movilidad, que se han compensado con nuevas reservas». Con todo, matizó que el año se cerrará igual con pérdidas. Los precios son más bajos y «ante la falta de Imserso y grupos», añadió, este puente del Pilar supondrá el cierre de campaña definitivo «hasta Pascua o entrado el verano del 2021; solo podrán resistir abiertos hoteles más pequeños». Será un mes antes de lo habitual, pues solían estirar temporada hasta el 1 de noviembre. Es algo que no sucedía desde el impasse entre 2008 y 2012 por la anterior crisis. Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, manifestó que «las previsiones son complicadas porque hay reservas de última hora que condicionan la ocupación final. La situación epidemiológica no es para sacar pecho pero sí es positiva respecto a otros enclaves. Creo que se hace recomendable elegir la Comunitat y el interior tiene atributos para atraer visitantes. Hay mercados emisores cerrados y afectará, pero la Comunitat también es emisora y dinámica».

EL SECTOR, AFECTADO POR MADRID Y TERRES DEL EBRE

El turismo rural de Castellón está muy pendiente de cómo pueda influirle la recomendación de las autoridades sanitarias de evitar salir de casa para frenar contagios a los residentes de Tortosa, Amposta y Roquetes (Tarragona), en les Terres de l’Ebre. Y la costa ya sufre el impacto del golpe de las restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid. Los vecinos en ciertos municipios de Madrid no pueden salir ni entrar a partir de las 22.00 horas y con causa justificada. Supone perder turismo de la capital del país, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Torrejón, Móstoles y Parla.

LAS FRASES:

PRESIDENTE DE ATR Y CLUB TEMPS. JOAQUÍN DEUSDAD «La demanda es muy alta. Ni las temperaturas a la baja ni el retraso de las setas han sido un hándicap para llenar este 'puente'»

PRESIDENTE AGRETUR PEÑÍSCOLA FRANCISCO J. RIBERA «Este ‘puente’ todavía nos podrá dejar una ocupación positiva pero poco rentable porque los precios han bajado».

SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO. FRANCESC COLOMER «La propia Comunitat es emisora de viajeros y en estos días puede ser dinámica, aunque fallen otros mercados»