Castellón 'estrena' la vacuna de Pfizer en 301 castellonenses

La primera jornada de vacunación contra el covid-19 en Castellón se saldó ayer a un ritmo normal y sin incidencias entre las 301 personas vacunadas entre los geriátricos de Burriana y Almassora, bajo observación médica pero, que, afortunadamente, no presentaron ningún efecto secundario. Dos horas después de que Araceli Hidalgo, de 96 años, recibiera la primera vacuna de Pfizer en España; pasadas las 11.00 horas de la mañana, se estrenaba en Castellón. Benilde Domingo Monferrer, de 86 años y nacida en Benafigos, que fue la primera de la provincia en recibir la dosis, como usuaria de la residencia de la tercera edad de Burriana, dependiente de la Generalitat, donde tras ella se la administraron al primer grupo de residentes, de variada procedencia: Mª Jesús Padilla (83 años, de Huesca), Vicenta Reula (90 años, de Burriana), Víctor Catalán (73 años, de Puebla de Arenoso) y Antonio Tena (76 años, de Vistabella). Y mientras proseguía la vacunación en Burriana, el transporte sanitario especial llevó el maletín con los viales al geriátrico municipal de Almassora. Allí, la primera en recibir el inyectable contra el coronavirus fue Francisca Gallego, una de las usuarias del centro de día, que pasaron primero, acompañadas de familiares hasta la puerta lateral del centro. Más tarde comenzó la administración de la primera dosis a los internos y al personal, en el gimnasio de la residencia, amplio y ventilado, habilitado para una jornada histórica para la sanidad.

UN PRIMER BALANCE

En cuanto a las cifras, la aceptación en general a la hora de dar el sí a recibir la vacuna fue bastante generalizada, y en ambas se administraron todas las vacunas recibidas en la primera jornada, las justas. En la residencia de Burriana se administraron 200, de las que 138 fueron para ancianos residentes --todos, salvo ocho, de ellos, cinco por negativa; uno, por prescripción médica; y dos por otros motivos--. El resto, las recibió el personal sociosanitario. Quedarán pendientes de vacunación todavía parte de los profesionales del centro, pues muchos estaban de vacaciones y otros no trabajaban por ser festivo. De los residentes quedaban consentimientos pendientes por parte de algunos familiares que se solventaron durante la jornada, con lo cual el 95% está vacunado ya frente al covid.

LA EMOCIÓN DE LOS PRIMEROS

Benilde Domingo, la primera en vacunarse en Burriana y la provincia, aseguró haber vivido el momento «de forma muy normal, muy familiar; no se ha diferenciado de otro día. Me he emocionado, porque tenía ganas. Hace tiempo que peleaba porque quería vacunarme, y cuando me llamaron les dije que sí. Me hacía ilusión». «Es la emoción de ver que somos los primeros», manifestaba otra usuaria, Vicenta Reula, tras recibirla. En el caso de Almassora, el geriátrico de gestión municipal administró el conjunto de las 101 vacunas de Pfizer que llegaron ayer a las instalaciones: 50 para residentes y 51 para trabajadores. En este grupo se incluían también 11 usuarios del centro de día, que se desplazaron a propósito hasta el centro ayer domingo. En total, se vacunó el 95% y solo quedaron excluidos un pequeño porcentaje de casos por prescripción médica, al tener ciertas patologías. Francisca Gallego, la primera en inocularse la dosis, lo vivió con emoción y, tras salir de la sala, todos la recibieron con aplausos y ella incluso hizo un baile, con una muestra de buen humor pese a los nervios.

SIGUE LA PLANIFICACIÓN

Hoy lunes continuará el proceso con la recepción de dosis semanales --se prevén 5.000 en Castellón--. Se recibirán en el centro de referencia, en un camión frigorífico para su conservación, aunque según la hora de llegada se planificará si se procede a vacunar hoy o ya mañana. Se seguirá cada semana, sin contar los festivos, por lo que del 31 de diciembre se pasaría ya al 4 de enero, según las previsiones. Eso sí, la intención de Sanidad es que antes de Reyes estén vacunadas «al menos» las residencias que en este momento se encuentran libres de Covid-19 para, a mediados de enero, poder haber administrado la primera dosis a la totalidad de geriátricos de la Comunitat. Y es que en el momento en que se produce un positivo en un centro, se aplaza la vacunación. Los equipos de Sanidad observaron «satisfacción general como tónica dominante» entre los vacunados ayer, sin efectos secundarios y con normalidad.

INMUNIDAD CON LA SEGUNDA DOSIS

Pasadas las tres de la tarde se dio por concluida la vacunación en Castellón en esta primera jornada. Al igual que el resto de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, el lunes 18 de enero, aproximadamente, recibirán la segunda, con lo que quedarán inmunizadas contra el coronavirus. Durante el primer trimestre de 2021, en la Comunitat se prevén administrar más de 377.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que corresponden, al tratarse de dos dosis por persona, a más de 188.000 vacunadas. Tras los centros residenciales, se administrará al personal sanitario que trabaja «en primera línea de la lucha contra el covid-19», al resto de los profesionales sanitarios y al conjunto de los grandes dependientes no institucionalizados.