La dependencia sigue atascada y urgen más recursos en Castellón

La ley de la Dependencia sigue atascada. Aunque hay más personal, que ha permitido agilizar las valoraciones, el número de usuarios en el limbo aumenta en la provincia de Castellón y los colectivos sociales afectados como Ateneu (daño cerebral adquirido) o AFA (alzhéimer) urgen más recursos para poder hacer efectivas las ayudas.

Desde la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castelló apelan a que hace falta reducir los plazos y la lista de espera, que va a más. Según los datos facilitados por la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, la lista asciende a principios de octubre a 2.948 personas en la provincia, lo que supone 758 más que en el año anterior. Desde finales del 2017 que no se registraba una cifra tan elevada.

En paralelo, el número de beneficiarios también se ha incrementado. Actualmente son 9.981 en las comarcas castellonenses, cuando doce meses atrás eran 8.087.

El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana Cermi, Luis Vañó, resume que han aumentado las valoraciones mes a mes gracias a la buena gestión de los equipos de los servicios sociales municipales, pero también reconoce que esta es la Comunitat donde más han aumentado las solicitudes, y a esto achaca que haya tanta lista de espera.

MÁS RECURSOS // Amalia Diéguez, directora de la Fundación Ateneu, destaca que ahora las valoraciones van más rápido, porque se han invertido muchos más medios, por ejemplo, en el caso de muchos ayuntamientos.

No obstante, una cuestión es la valoración y otra la tramitación de la concesión de las ayudas, que es donde empieza a haber problemas, porque se prioriza a los que no tienen ningún recurso. «Antes ni siquiera estaban valorados. Ahora lo están y a lo mejor te conceden un centro de día, pero como no hay plazas ahí se produce el cuello de botella. Hacen falta más recursos», señala. No obstante, el plazo de tramitación ha bajado: «Así como antes era de año y medio o dos, ahora es de menos de un año», dice.

El presidente de AFA Castellón, Emilio Marmaneu, también reclama la creación de servicios específicos para el alzhéimer como centros de día, unidades de respiro, especialmente en el interior, y subvenciones para acabar las residencias de la Vall y Vila-real. Aunque valora que se dé una ayuda económica a los usuarios, considera esencial que se proporcione recursos físicos para la atención de estas personas.

Desde Frater Castelló, el presidente Miguel Ángel Sánchez declara que así como antes se ralentizaba mucho la espera de la valoración y la resolución, esto ha mejorado un poco en el tiempo, por lo menos en Castelló, si bien en algunas poblaciones cuesta más. «Hay más personas a las que se les agiliza más, pero a otras no», manifiesta. Así, dice no entender cómo «en algunas es más rápido que en otras», y que una, en seis o siete meses desde que lo solicita, tenga la resolución, y en otro caso se tarde un año, año y medio o dos años. Considera muy conveniente «que se puedan generar recursos para proporcionar la atención a personas con discapacidad».

LA EXPLICACIÓN DE LA CONSELLERIA //

Desde Conselleria destacan el aumento en el número de valoraciones (3.664 desde principios de año y solo en septiembre 339) gracias al nuevo sistema implementado. Asimismo, también valoran la entrada de nuevas solicitudes: solo en el último mes han sido 593.

LOS MUNICIPIOS QUE MÁS CUMPLEN //

Casi todos los municipios de la provincia con menos de 10.000 habitantes tienen un grado de ejecución cercano al 100% en expedientes de valoración resueltos. De los de entre 10.000 y 50.000, los de mayor nivel de ejecución son: Almassora, Benicàssim y l’Alcora con el 90% completado. Entre municipios de más de 50.000 habitantes, Castelló y Vila-real tienen ejecutado un 70% y un 60% respectivamente.

LA MAYORÍA, PRESTACIÓN ECONÓMICA //

Solo en septiembre la Generalitat ha invertido 27,8 millones en prestaciones económicas de la dependencia. De los 85.282 beneficiarios de la Comunitat, el 46% recibe atención especializada a través de residenciales, centros de día, viviendas tuteladas, centros de atención temprana o CRIS, o a través de una prestación económica vinculada a servicio residencial o centro de día. El resto, la mayoría, percibe la prestación económica por persona cuidadora del entorno familiar.