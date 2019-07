Angela Rodrigo: "No quiero aparentar ser algo que no soy"

Es de Les Coves de Vinromà, tiene 19 años y estudia Medicina. Quiere aprender sobre moda, aunque tiene claro que su futuro profesional está en un hospital.

ENTREVISTA

P:¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R:Porque creo que es una experiencia muy bonita de la que puedo aprender mucho.

P:¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R:Sobre todo, me gustaría aprender más sobre el mundo de la moda, conocer a gente que comparta mis intereses y ganar seguridad en mí misma.

P:¿Estás nerviosa en participar en este evento tan importante?

R:La verdad es que sí, ya que es algo muy nuevo para mí.

P:¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de «Mediterraneo»?

R:Creo que tiene que ser una chica sencilla y agradable, guapa y con buen carácter.

P:¿Cómo te describirías a ti misma?

R:Me considero una chica normal. Sencilla, centrada en mis estudios y con ganas de vivir nuevas experiencias y crecer como persona.

P:¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R:Siempre me ha gustado la moda, pero aún más desde que me aficioné a las redes sociales y empecé a ver la ropa de los influencers y las famosas.

P:¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?¿Para que diseñadores o para qué campañas?

R:No. Realmente, en Top Woman desfilaré por primera vez.

P:¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R:Siendo yo misma, sencilla y sin intentar aparentar ser algo que no soy.

P:¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R:Yo el trabajo de modelo me lo tomo más como una afición. Estoy estudiando medicina y me quiero dedicar a ello. En diez años me veo trabajando en un hospital, aunque no sé muy bien donde todavía, y siendo feliz con mi familia.

P:¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R:Mi sonrisa y mi buen carácter. Me considero una persona cariñosa, paciente y simpática.

P:¿Y los menos fuertes?

R:Soy una chica un poco tímida y creo que me pondré nerviosa.

P:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R:Me gusta disfrutar de mi família y de mis amigos. Aún así, me gusta tener momentos para mí, así puedo leer y escuchar música.

P:¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R:Mi hermana es la que siempre me ha empujado a aceptar trabajos y la que más me ha apoyado en todo lo relacionado con la moda.

P:¿Qúe redes sociales utilizas?¿Enfocas tu perfil de las redes sociales a tu profesión como modelo?

R:Intento cuidar mucho mi perfil de Instagram para tenerlo uniforme y bonito.

P:¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R:La verdad es que de momento, todavía no.