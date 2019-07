Isabel Prieto: «Quiero demostrar todo mi potencial»

La candidata, Isabel Prieto, es de Vila-real y tiene 20 años. Cursa Estudios Interculturales e Historia y Patrimonio. Ya cuenta con experiencia como modelo pero ahora busca darse a conocer.

ENTREVISTA

P: ¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R: Creo que es una experiencia única. Además, se te pueden abrir muchas puertas en el mundo de la moda.

P: ¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R: Espero dar lo mejor de mí y demostrar que tengo el potencial y las cualidades necesarias para ser la chica del verano.

P: ¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

R: Creo que principalmente ha de transmitir naturalidad y frescura. También creo que ha de ser espontánea, carismática y risueña. El verano está para disfrutarlo.

P: ¿Cómo te describirías a ti misma?

R: Me describiría como una chica segura de sí misma, luchadora y siempre dispuesta a darlo todo por los suyos.

P: ¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R: Ya desde pequeña veía desfiles profesionales para fijarme en las pautas que debía seguir una modelo. Hace unos años decidí lanzarme al mundo de la moda y formar mi propio camino.

P: ¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

R: Yo creo que, más que nerviosa, estoy expectante por ver que pasará.

P: ¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R: Creo que para ganarme al jurado será clave potenciar mis puntos fuertes.

P: ¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R: Mis medidas, ya que creo que están proporcionadas. Además soy una chica alegre y sonriente, y eso es algo que siempre transmito por donde paso.

P: ¿Y los menos fuertes?

R: Obviamente no soy perfecta, y todas tenemos algo que nos hace sentir inseguras, pero no voy a ser yo quien los diga. Eso lo dejo en manos del jurado.

P: ¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R: Compagino el mundo de la moda con mis estudios -Estudios interculturales e Historia y Patrimonio- y me encantaría poder seguir haciéndolo.

P: ¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?¿Para que diseñadores o para que campañas?

R: He desfilado para El Corte Inglés en varias ocasiones, para marcas de baño, tiendas de ropa para bodas, etc. Además, soy Miss Turismo Comunidad Valenciana y quedé second Runner Up en el certamen nacional de belleza.

P: ¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R: Sí, creo que es un certamen que me puede dar a conocer como modelo.

P: ¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Toda mi familia en general me apoya. ¡Tengo mucha suerte con ellos!

P: ¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R: Concretamente para el certamen no, pero hago ejercicio durante todo el año y practico mi pasarela, ya que soy una chica muy perfeccionista.