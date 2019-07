Jennifer Robles: "Siempre estoy preparada para esto"

Tiene 19 años y es de Vila-real. Siempre la ha llamado la atención la moda. Su sueño es desfilar para grandes marcas. Espera ser la nueva Top Woman 2019.

ENTREVISTA

P:¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2018?

- Me decidí a participar poruqe estoy desde hace tiempo metida en la moda y me hace mucha ilusión intentarlo. Creo que es una experiencia única.

P:¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

-La verdad es que espero ser la ganadora.

P:¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

-En mi opinión, la chica del verano tiene que tener un físico agradable.

P:¿Cómo te describirías a ti misma?

-Pues yo me describo bastante bien. Creo que soy segura, carismática y alegre.

P:¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

-Este mundo me gusta desde muy pequeña.

P:¿Cuáles son tus puntos fuertes?

-Lo que más destacaría de mi son los ojos y el pelo.

P:¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

-La verdad es que un poquito.

P:¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

-Intentaré dar mi mejor sonrisa y mi mejor cara para gustarles.

P:¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

-Mi apoyo principal es mi madre.

P:¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

-Este profesión siempre me ha llamado la atención. En el futuro me gustaría continuar con la moda. Me veo desfilando para grandes marcas.

P:¿Consideras que puedes ganar el esperado título de belleza?

-Me haría mucha ilusión. Me encantaría ser la ganadora del certamen Top Woman 2019.

P:¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

-Espero y deseo que sí.

P:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Cuando tengo un rato me gusta viajar, hacer deporte e ir de compras.

P:¿Dónde y cómo te ves dentro de diez años?

-Como ya he dicho, me gustaría trabajar para las mejores marcas y desfilar para ellas. La moda es algo que siempre me ha llamado la atención. Es algo que no tengo pensado dejar por el momento.

P:¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?¿Para que diseñadores o para que campañas?

-Si. Para Miss Castellón y para varias tiendas.

P:¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

-Siempre estoy preparada para estas cosas.