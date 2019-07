Laia Collados: «Top Woman puede potenciar mi imagen»

Laia Collados tiene 21 años, es de Castelló y está terminando el grado en Finanzas y Contabilidad. Le encantaría trabajar como modelo, pero sus estudios son su prioridad.

ENTREVISTA

P: Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R: Decidí presentarme porque me parecía una bonita experiencia.

P: ¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R: Me gustaría adquirir un plus de seguridad en mí misma.

P: ¿Estás nerviosa en participar en este evento tan importante?

R: La verdad es que no, porque los nervios no ayudan en nada, entonces prefiero tomármelo de una forma más sosegada y tranquila.

P: ¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de «Mediterraneo»?

R: Creo que ha de ser una chica con valores, segura y con un físico y un rostro bonitos.

P: ¿Cómo te describirías a ti misma?

R: Me considero una chica deportista, trabajadora y amiga de sus amigos.

P: ¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R: Siempre me ha gustado, pero diría que fue cuando empecé a fijarme en los desfiles de Victoria Secret.

P: ¿Has desfilado alguna vez de forma profesional?¿Para que diseñadores o para qué campañas?

R: La verdad es que no tengo experiencia profesional como modelo.

P: ¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R: Con mi seguridad y mi simpatía.

P: ¿Dónde y cómo te ves dentro de diez años?

R: Me gustaría estar trabajando como periodista deportiva, ya que a pesar de estar acabando de cursar el grado en FICO, lo que realmente me apasiona es la comunicación ligada a lo deportivo.

P: ¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R: Mi gran punto fuerte es la seguridad, pero a nivel físico, diría que la altura.

P: ¿Y los menos fuertes?

R: Básicamente, mi falta de experiencia al desfilar.

P: ¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R: Sí que me gustaría trabajar como modelo, pero para mí lo esencial son mis estudios y adquirir una buena formación.

P: ¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R: Creo que sí, ya que puede ayudarme a potenciar mi imagen.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Me gusta leer, ver entrevistas, hacer deporte y, sobre todo, quedar con mis amigas.

P: ¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Mis padres y mi hermana me han apoyado siempre en todo.

P: ¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R: La verdad es que no he hecho nada que no hiciera antes, ya que tengo el hábito de hacer deporte y comer bien. Lo único que he intentado hacer es tomar el sol para estar un poco más morena.