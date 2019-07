Marta Marqués: «Ser yo misma será la clave para ganar»

Marta Marqués tiene 17 años y es de Castelló. Es la candidata a Top Woman 2019 más joven. Se ve como ganadora y en el futuro le gustaría trabajar en la moda.

ENTREVISTA

P: ¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R: Simplemente me ofrecieron participar y me pareció una gran idea.

P:¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R: Espero disfrutar, aprender y sobre todo vivir una gran experiencia.

P:¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

R: En mi opinión debería ser una chica muy natural y que se note que disfruta en la pasarela, eso es muy importante.

P:¿Cómo te describirías a ti misma?

R: Me considero una chica sincera, tranquila y bastante responsable.

P:¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R: Desde pequeña siempre me ha gustado ponerme delante de la cámara, pero el mundo de la pasarela me empezó a gustar desde hace tres años.

P:¿Cuál es tu modelo y diseñador favorito en la actualidad a nivel nacional e internacional?

R: Me gusta mucho la modelo Jessica Goicoechea y como diseñador Higinio Mateu es de mis favoritos. Me gusta su estilo.

P:¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

R: Al principio sentí bastantes nervios pero ahora estoy tranquila y con ganas de disfrutar de la experiencia.

P:¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R: Siendo yo misma.

P:¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R: No, no he hecho nada en especial.

P:¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R: Mis ojos, mi color de piel, la altura y la sonrisa. Además, se me da bien desfilar.

P:¿Y los menos fuertes?

R: A pesar de que mido 1,75 me gustaría ser un poco más alta todavía.

P:¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R: Me gustaría seguir en el mundo de la moda y llegar a ser bastante conocida.

P:¿Dónde y cómo te ves dentro de una década?

R: En el futuro me veo trabajando como enfermera o como modelo.

P: ¿Te gustaría dedicarte a la moda?

R: La verdad es que si. Me gustaría dedicarme a ella de forma profesional.

P:¿Consideras que puedes ganar el esperado título de belleza?

R: Por supuesto. Me veo como ganadora.

P:¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Me gusta jugar a baloncesto y nadar.

P:¿Has desfilado de forma profesional? ¿Para qué diseñadores o para qué campañas?

R: Si. He desfilado alguna que otra vez para el diseñador Higinio Mateu.

P:¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Mis principales apoyos a la hora de tomar decisiones en mi vida son mis padres y mis amigas, sin duda.