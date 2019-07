Noemí Tierraseca: "Soy una persona humilde y guerrera"

Tiene 18 años y es de Vila-real. Ha estudiado un grado medio de ayuda a personas en situación de dependencia. Busca adquirir confianza y pasarlo en grande.

ENTREVISTA

P: ¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2019?

R: Me he presentado a este certamen porque será una experiencia increíble.

P: ¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

R: Lo más importante es pasarlo bien y adquirir más confianza para desfilar.

P: ¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

R: En mi opinión, tiene que ser una chica simpática, dulce y, a la vez, sencilla.

P: ¿Cómo te describirías a ti misma?

R: Me considero una persona humilde, simpática y guerrera, en ocasiones

P: ¿Cómo empezó tu gusto por la moda?

R: La verdad es que no recuerdo cuándo empezó a gustarme, ya que es algo que me ha apasionado desde siempre.

P: ¿Estás nerviosa por participar en este evento tan importante?

R: Top Woman es un certamen muy importante, pero no estoy nerviosa. Tengo mucha confianza en mí misma.

P: ¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

R: Creo que la clave será mi simpatía, pero lo más importante es que sea yo misma.

P: ¿Cuáles son tus puntos fuertes?

R: Creo que lo que más destaca de mi persona son mis ojos y también mi sonrisa.

P: ¿Y los menos fuertes?

R: Soy una persona bastante tímida.

P: ¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

R: Ahora mismo busco centrarme en mis estudios, algo esencial para mi futuro.

P: ¿Has desfilado alguna vez de forma profesional? ¿Para que diseñadores o para que campañas?

R: La verdad es que no he desfilado nunca, pero es algo que me encantaría hacer.

P: ¿Dónde y cómo te ves en diez años?

R: Trabajando en el mundo de la moda.

P: ¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

R: Creo que es un evento de gran importancia que puede abrirme muchas puertas.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: Lo que más me gusta es estar con mi familia y mis amigos, y escuchar música me relaja mucho en mis ratos de ocio.

P: ¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

R: Mi familia me ha apoyado siempre en cualquier cosa, también en todo lo relacionado con la moda. Mi madre y mi padre siempre han estado a mi lado.

P: ¿Qué redes sociales usas? ¿Enfocas tu perfil de las redes sociales a tu profesión como modelo?

R: La red social que más utilizo es Instagram y sí que intento enfocar mi perfil a la pasión que siento por la moda.

P: ¿Te has preparado de alguna forma especial para el evento en Marina d’Or?

R: Cara al certamen he intentado mejorar mi forma de desfilar y mi pose.