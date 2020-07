Turismo en Aragón: un impresionante patrimonio cultural y artístico

Ven a Aragón y descubrirás una fantástica naturaleza que abarca desde las altas cumbres del Pirineo a las interminables llanuras del valle del Ebro y las bellas sierras del sistema Ibérico, donde podrás practicar todo tipo de deportes de aventura.



Aquí hallarás un impresionante y variado patrimonio cultural y artístico con el arte mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO como seña de identidad propia.



Podrás disfrutar de esplendidos balnearios ubicados en bellos parajes naturales, practicar el esquí en magnificas pistas y degustar un abanico de sensaciones gastronómicas. Tendrás la posibilidad de elegir entre una magnífica y variada red de alojamientos, muchos de ellos situados en edificios históricos. Naturaleza, cultura, arte, historia, tradiciones... Todo esto lo podrás encontrar en Aragón.



www.turismodearagon.com



Disfruta Aragón con los cinco sentidos; porque Aragón no solo hay que verlo, hay que sentirlo, escuchar su silencio, tocarlo, comérselo. Y descubrir ese Aragón que en 50.000 km cuadrados atesora tantas y tantas posibilidades que nos permiten vivir experiencias totalmente únicas y a lo largo de todo el año.



En invierno Aragón es nieve. La nieve es uno de nuestros productos estrella, porque tenemos unas magníficas estaciones de esquí y, sin sobresaltar a nuestros montes, hemos conseguido que el sector de la nieve sea cada día más fuerte y hacer de él un recurso turístico de primer orden sin quebrantar el paisaje ni a sus habitantes.



Pero no solo hay esquí en nuestras estaciones alpinas y espacios nórdicos. Hoy podemos también dormir en un iglú en plena montaña nevada, bajo el cielo del valle de Tena; o disfrutar en Cerler de la gastronomía de la Escuela de Hostelería de Guayente y vivir después un descenso nocturno.



Todos sabemos que Aragón es naturaleza, y hay muchas formas de sentir ese Aragón natural a través de experiencias en primera persona. Pero nuestra naturaleza también es astroturismo, cielo y estrellas y ornitología y paleontología.



En Aragón podemos vivir la experiencia de lanzarnos por una pista blanca y virgen; la emoción que supone alcanzar una cima inalcanzable, visitar una ciudad dormida en el tiempo, perderse por la agreste belleza de un desierto o descubrir y acariciar el arte mudéjar, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, con más de 157 monumentos catalogados.



Aragón es agua y gastronomía. A quién no le apetece recorrer las comarcas del Alto Aragón disfrutando del concurso de tapas llamado 'tapas de 10', diez pequeñas joyas gastronómicas que condensan toda nuestra esencia; o pasear por Zaragoza y su historia a través del chocolate. Y es vino, y miles y miles de cosas que uno siente y ama. Aragón es vida y lugares para perderte y soñar.



Tenemos pinturas rupestres o poblados íberos, arquitectura romana en puentes, obras hidráulicas o sólidas murallas defensivas. Huellas del islam con magníficos palacios (como el de la Aljafería en Zaragoza), impresionantes castillos (como el de Loarre que nos hace soñar despiertos en medio de un paraje impresionante, monasterios, pinturas y grabados,... como los de Goya, nuestro pintor más universal... bellas iglesias románicas, juderías, catedrales (como la de Tarazona o la Basílica del Pilar en Zaragoza) o artes casi propios como el mencionado mudéjar, declarado Patrimonio Mundial.



En Aragón podrás disfrutar de un buen número de bellas poblaciones con mucho encanto repartidas por todo el territorio. Pequeños y acogedores lugares llenos de quietud para pasear, disfrutar de su entorno, comer bien o simplemente para perderse entre sus estrechas y pintorescas calles. Hay muchos pueblos que parecen sacados de un cuento y, de hecho, en Aragón contamos con 13 de los pueblos catalogados como los más bonitos de España. Estos pueblos que gozan del distintivo son Albarracín, Cantavieja, Calaceite, Mirambel, Puertomingalvo, Rubielos de Mora y Valderrobres (en la provincia de Teruel), Aínsa, Alquezar, Ansó y Roda de Isábena (en la provincia de Huesca) y Anento y Sos del Rey Católico (en la provincia de Zaragoza). Pero vayáis por donde vayáis os aseguramos que hay muchos más pueblos merecedores de tal distinción y catalogados Conjuntos Históricos ya que son preciosos, con maravillosos castillos, torres defensivas, murallas, cuidados cascos antiguos, arquitectura medieval, templos de diferentes épocas.



Aragón cuenta también con una magnífica red de alojamientos de todo tipo y, entre ellos, hay que mencionar la red de Hospederías de Aragón, magníficos edificios reconstruidos y rehabilitados para acoger de la manera más tradicional a los huéspedes que quieran visitarlas. Y esta Comunidad tiene, asimismo, una de las mayores ofertas termales de España.



En nuestra Comunidad la diversión está también asegurada. Aragón es un territorio ideal para viajar en familia. Tenemos grandes centros de ocio como Motorland, Dinópolis, el parque faunístico de Lacuniacha en el Pirineo, el Monasterio de Piedra, cerca de Calatayud, donde poder disfrutar de un paraje singular e inigualable o el mayor centro comercial de ocio y compras de Europa en Zaragoza: Puerto Venecia.



Aragón es un territorio de increíbles contrastes: tenemos grandes montañas con cumbres envueltas en nieve a más de 3.000 metros de altura, bosques espesos de hayas y abetos, torrentes bravos nacidos en las nieves, ríos que avanzan serpenteando lentamente por la llanura, lagos transparentes o relieves tan abruptos como los Pirineos o sierras escarpadas como las de Teruel.



Estas materias primas nos convierten en un destino ideal para el turismo rural y para la práctica de deportes en contacto con la naturaleza (Barranquismo, senderismo, rafting, BTT...). El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en Huesca, tiene un nombre y una fama como destino para descender por los vertiginosos barrancos de sus ríos.



Los turistas que vengan a nuestra tierra, no sólo van a descubrir un destino único y heterogéneo, sino que, además, van a vivir experiencias, emociones y sensaciones que atesorarán en el recuerdo. En Aragón están los lugares perfectos para sentir momentos intensos e inolvidables, para ser feliz, para desconectar del día a día y reconectar con uno mismo, con lo mejor de uno mismo.



El Slow Driving Aragón es un concepto unido a la filosofía 'slow' tan actual en nuestros días. Desengánchate del ritmo vertiginoso del día a día, desconecta y encuentra la calma redescubriendo parajes y lugares recónditos donde disfrutar de verdaderas experiencias. Esta nueva página web (traducida a 4 idiomas) se ha estructurado a partir de 16 apasionantes rutas, una principal y 15 ramales



www.slowdrivingaragon.com



Aragón es pues, un destino para vivir experiencias inolvidables. Conocer sus pueblos, su naturaleza, sus tradiciones, sus monumentos, y sus gentes. A pasear por sus calles, a probar nuestras ricas tapas y nuestros prestigiosos vinos.