Tips para relajarte durante el confinamiento

Ya superamos las tres semanas de reclusión en casa y es probable que el confinamiento comience a hacer estragos no sólo en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y sintamos estrés y ansiedad por momentos. Mantener la calma en este periodo de incertidumbre es fundamental para que nuestra salud mental no se vea afectada y se nos haga esta cuarentena mucho más cuesta arriba.

En el post de hoy te recomendamos algunas técnicas de relajación para ayudarte a hacer mucho más llevadera esta cuarentena.

Ejercicios de respiración

Una técnica clave para reducir la ansiedad. La más eficaz para relajar nuestro organismo es la respiración diafragmática. Para realizarla, deberás tumbarte en una posición cómoda y comenzar a inhalar aire por la nariz durante aproximadamente cuatro segundos mientras tu estómago se hincha. A continuación, exhala lentamente por la boca sintiendo como el aire pasa por tu pecho. El efecto de relajación es casi automático. Dedica el tiempo que necesites al día, notarás cómo va disminuyendo la ansiedad.

Baño o ducha relajante

Durante esta cuarentena, evoca situaciones de tranquilidad dándote un buen baño o una ducha caliente. Está comprobado que la hidroterapia produce un efecto de bienestar en momentos de estrés, debido a la relajación de los músculos. Utiliza sales de baño o aceites aromáticos para estimular el cerebro y entrar en estado de paz interior. Te ayudará a desconectar por un momento de la realidad.

Vive el día a día

Parece algo obvio pero ante estas situaciones no lo es, ya que tendemos a estar constantemente pensando en todo lo que nos queda por delante y no en lo que ya hemos superado. Hay que dejar de martirizarse, no nos aportará nada positivo ni servirá de solución ante la ansiedad. Pensar en el día a día y ocuparlo al máximo es lo que realmente nos ayudará, centrarnos exactamente en lo que estamos haciendo en ese momento.

Desconecta del móvil

Parece algo impensable hoy en día, ya que actualmente tenemos bastante dependencia al móvil. El exceso de información en RRSS, grupos de whatsapp, etc. pueden llegar a saturarnos mentalmente. Está bien mantenernos informados de la situación actual, pero si sentimos que esa sobreinformación nos está generando ansiedad, es hora de desconectar durante unas horas al día del móvil. Si midieramos el tiempo que pasamos delante de la pantalla nos asustaríamos. Dedica tu tiempo a una actividad más productiva, ¿qué tal si empiezas por cocinar, hacer algo de ejercicio u ordenar ese armario de casa?

Potencia tu creatividad

Es hora de retomar ese afán por pintar, sacar el cocinillas que llevas dentro o cualquier actividad que, por alguna razón habías dejado de lado. Y si todavía no lo tienes ¡búscate un hobby! La cuarentena es un buen momento para dar rienda suelta a tu creatividad. Seguro que encuentras algún pasatiempo que se te dé bien y mantenga tu mente concentrada en algo productivo. Te sentirás satisfecho contigo mismo.

Siguiendo estos sencillos tips para relajarte durante el confinamiento, conseguirás reducir notablemente el estrés y la ansiedad. Aunque si algo es efectivo y recomendable para la relajación cuando esta crisis acabe, es disfrutar de los beneficios de talasoterapia en un centro termal. En el Thalasso Hotel El Palasiet podrás conocer en primera persona cómo puede ayudarte el agua de mar en tu bienestar físico y mental, una vez abran sus instalaciones cuando sea posible.