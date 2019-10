Anuncian una actuación de urgencia para la nave abandonada de Frutiver

El Ayuntamiento de Vila-real activa un procedimiento de urgencia para buscar una solución a los problemas que ocasiona al vecindario del extremo oeste de la calle Sant Manuel la antigua nave de Frutiver --empresa que está en concurso de acreedores--, en las que los vecinos ya denunciaron ocho incendios en su interior durante el último año. Una problemática de la que se hizo eco el diario Mediterráneo en su edición del pasado 24 de octubre.

Así lo anunció ayer el concejal de Territorio, Emilio Obiol, durante el pleno ordinario celebrado por la corporación municipal y a preguntas del portavoz de Compromís, Josep Pasqual Sancho. Al respecto, Obiol informó de que esa misma mañana se había reunido con los tres de los vecinos denunciantes, a quienes agradeció «la comprensión que muestran, porque este no es un asunto fácil, ni técnica ni jurídicamente, porque hay que entrar en una propiedad privada».

El edil explicó: «En estos momentos estamos en el proceso de valoración económica de la intervención a realizar y se optará por la vía más rápida y plausible, por lo que en un corto plazo habrá una respuesta adecuada».

COMPLEJIDAD // Sobre esta misma cuestión se refirió el alcalde, José Benlloch, quien insistió en su complejidad, «porque aunque no hay peligro de que aquello caiga y provoque problemas en la vía pública, sí que existe un problema de delincuencia, al entrar gente allí dentro y prender fuego a elementos que hay en su interior, y eso es algo que no se solventa gastándose el Ayuntamiento los 150.000 euros en que se valora el derribo de esta nave y solucionándole el asunto al administrador concursal, que no hace caso a los distintos requerimientos».

El munícipe fue más allá y avanzó que se actuará desde el consistorio de forma subsidiaria «para amurallar el edificio para que quien quiera acceder a su interior tenga que saltar una pared de 10 metros de altura».