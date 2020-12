Benlloch apuesta por construir en Vila-real pisos de alquiler low cost

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, quiere que se vuelva a construir en la ciudad porque «es lo que hay que hacer, necesitamos vivienda porque nos hemos quedado sin». Pero no de cualquier tipo, sino la destinada al arrendamiento. «Estamos detrás de algunos proyectos, de animar a algunos fondos de inversión, especialmente para crear habitáculos de alquiler que es algo que se va a poner de moda porque no creo que las nuevas generaciones puedan asumir pisos o casas con hipotecas y sueldos de 700 euros», lamenta.

El primer edil considera que con precios de «200 ó 300 euros sí que podrían arrendar». Y añade: «Debemos dar alternativa y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, estamos ya en contacto, y en breve tendremos alguna reunión, con Joan Clos -exalcalde de Barcelona y presidente de la Asociación de propietarios de vivienda en alquiler (Asval)-- un lobby muy potente en España y es que si se incentiva desde el Gobierno central, como se quiere hacer, y desde la Generalitat para que los promotores construyan bloques dedicados al arrendamiento quitándoles impuestos, dándoles alguna subvención,... Si se estimula, conseguiremos viviendas de este tipo a precios adecuados para nuestra gente y para que quien quiera vivir en Vila-real».

Y es que, según Benlloch, el municipio debe luchar para no bajar de los 50.000 habitantes ya que «nos jugamos, en esta década que viene, el futuro de esta ciudad. Y para todo esto, el Ayuntamiento debe estar mínimamente saneado, ese es el espíritu y trabajo que realizamos».

En este sentido, el munícipe incide en que «el año que viene hará una década que soy alcalde y en este tiempo no he dado ninguna licencia para la construcción de bloques de pisos en Vila-real. Aquí no interesa, a quien tenga solares, construir sino reclamar al consistorio por aquel perverso sistema que crearon que no nos arruinó de milagro --en referencia a la gestión urbanística del gobierno local del PP--. Debemos cambiarlo y lo conseguiremos», dijo Benlloch.



CUENTAS / El primer edil avanzó este asunto en la ronda de preguntas tras la presentación del presupuesto para el 2021 que asciende a 47.775.000 euros y solo crece en 523.653 euros respecto a 2020 para amortizar préstamos por «cerca de 10 millones de euros que fue necesario solicitar en el 2018 por pagos y resoluciones urbanísticas heredados», insistió el alcalde, quien apuntó que «en este 2020 se han pagado 800.000 euros por la gestión urbanística del PP».

Las cuentas del 2021 dejan 250.000 euros para medidas anticovid a través de la mesa por el Pacto local para el ‘Renaixement’ de Vila-real.

Las inversiones incluyen la mejoras en el cementerio (122.000 euros); instalar nuevos bolardos en el carril bici de la calle Ermita (35.000); el servicio Bicivila’t (125.000); la reforma interior del edificio del antiguo cine Condal (53.000), y el pago de la compra del solar para la permuta de terrenos de la futura comisaría de la Policía Nacional (114.000).

A los convenios con 69 entidades sociales, con cerca de 2,8 millones, se suman la construcción del albergue de Cáritas (300.000 euros en tres años); la restauración del salón de actos de la Comunitat de Regants (120.000 euros en tres años); el insectario de la Cooperativa Católico Agraria (20.000) y el convenio por el 50º aniversario de la parroquia de Santa Isabel (12.000).