Benlloch denuncia amenazas de muerte de una usuaria de Facebook

José Benlloch, alcalde de Vila-real, denunció ayer ante los medios de comunicación el comentario realizado por una usuaria de Facebook en el que se aprecia una amenaza de muerte hacia el primer edil.

Un comentario que recibió en el marco de una noticia publicada por el Partido Popular local en torno a la subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza urbana para el ejercicio 2020, que otro usuario compartió en uno de los grupos de Vila-real en esta red social y que supera los 7.000 miembros.

En concreto, la frase completa decía textualmente, respecto a la cuestión del IBI y en alusión al alcalde Benlloch: «Menudo cachondeo se lleva este tío... lo sube lo baja y lo vuelve a subir... Mira, te pegaba un tiro en toda frente que se te quitaba la tontería de golpe. Y te ibas a reír de tu madre».

El munícipe vila-realense explicó que puso ayer en conocimiento de la Policía Nacional el comentario en Facebook, con el objetivo de dilucidar si puede ser constitutivo de un delito de amenazas a la autoridad.

«Nunca he tenido problema alguno en que se me critique mi gestión, la gente está en todo su derecho de hacerlo, pero esto ya traspasa cualquier línea y no voy a consentir este tipo de actitudes», aseguró Benlloch, quien añadió que «hay que poner freno a estas cosas para que no se hagan todavía más grandes».

BORRADO // La gravedad de la frase escrita y publicada por la facebookera, comentando el reporte realizado por otros usuarios con las críticas al aumento del IBI para el próximo año, dio como resultado el borrado de este enlace que realizó alguno de los administradores de la página. Y a ello se suma el muy probable bloqueo de esta persona, por cuanto su perfil ya no se halla en el listado de miembros del grupo en cuestión.

«Mientras que la gente se exprese siempre dentro de un respeto, no se ponen trabas a lo que se quiera decir. Otra cosa es cuando se falta gravemente o de forma reiterada a ese respeto, lo que suele derivar en su bloqueo», señalan fuentes de la administración de este sitio en Facebook.

RESPUESTA // Asimismo, la respuesta oficial a la supuesta amenaza no se ha hecho esperar, ya que se llevó a cabo desde el perfil Vila-real Respon Sobre els Impostos, abierto por el Ayuntamiento para aclarar las dudas de los ciudadanos. Así, se dirigieron directamente a la autora de la siguiente forma: «Hola (nombre). Amenazar de muerte a una persona puede ser constitutivo de delito, que se agrava incluso en el caso de amenazas a la autoridad pública. Entendemos la discrepancia, pero la violencia y las amenazas son absolutamente intolerables. Por este motivo, te informamos de que el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha puesto tus amenazas en conocimiento de la Policía Nacional».

Fuentes policiales explicaron a Mediterráneo que, en cualquier caso, este tipo de situaciones requieren una investigación compleja, con el objetivo de determinar la identidad de la persona que realiza la alusión, aunque tampoco descartan una posible suplantación de identidad.

Asimismo, destacan que, aunque se borre la frase ofensiva, esta todavía se mantiene en los servidores de Facebook, con lo que se activa la posibilidad de determinar la dirección IP del ordenador desde el que se vertió la supuesta amenaza, con el objetivo de localizar a su autor.