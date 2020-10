Benlloch plantea ciclos de FP en la Estación Experimental Agraria en Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, baraja ampliar, o modificar, los usos de la Estación Experimental Agraria (antiguo Centro de Capacitación Agraria) ubicada en la carretera de Onda para que pueda albergar ciclos de Formación Profesional (FP) relacionados con el campo o bien, por la proximidad del recinto a la actividad industrial, con el sector cerámico.

«Me gustaría que tuviera uso y he planteado algunas ideas al respecto, pero creo que puede ser un buen espacio para potenciar todo el ámbito de la agricultura ecológica o la investigación agraria porque Vila-real es una ciudad que tiene 55 kilómetros cuadrados de término con mucha zona de cultivo y donde la naranja nos ha dado todo. Ahora también están plantando aguacates y hay otras ideas sobre el desarrollo agrícola, por lo que creo que este espacio puede ser muy interesante para generar un buen foco de la nueva agricultura, no solo la ecológica sino la sostenible como me gusta decirle y, al mismo tiempo, porque hay espacios, poder albergar algún ciclo que tenga que ver con esto o algo que esté cerca en la carretera de Onda para hacer FP», explica.

«Son ideas que tengo en mente, que he trasladado en alguna ocasión a Conselleria (de Educación), pero que me encantaría tratar personalmente con el responsable autonómico, el conseller Vicent Marzà, para explicarle qué veo y trabajar desde ahí», indica Benlloch, quien reclama desde hace tiempo que este cargo autonómico lo reciba para abordar diversos temas y proyectos de futuro.

Con todo, el primer edil reconoce que con la proximidad del recinto «potente» de Almassora, destinado a investigación agraria, no sería necesario que Vila-real acogiera una línea de trabajo similar. «Me gustaría que se nos sentara para trazar un plan y un debate que implicara a la Diputación y la Generalitat. Tenemos potencia en la parte agroalimentaria y agrícola pero la parte de cerámica e innovación tecnológica también podría estar aquí», apunta Benlloch, que defiende la prestación de servicios mancomunados.

Más alternativas

El recinto, indican fuentes municipales, ha quedado fundamentalmente para realizar cursos y clases, tanto municipales como autonómicos, de agricultura. Pero hay más ideas respecto a cuál podría ser el futuro de este espacio. En este sentido, el edil de Agricultura en Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, comenta que para él, debería mantener una línea de trabajo relacionada con el campo y su propuesta pasaría por desarrollar allí una planta de compostaje municipal para trasformar la basura orgánica en abono y repartirlo entre quienes lo necesiten o lleven restos para reciclar.