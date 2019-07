Benlloch recurrirá al Constitucional la multa personal de 300 € al mes

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha mostrado su disconformidad con la posible multa personal de 300 euros al mes dictada por la jueza del Contencioso Administrativo número 1 de Castellón para obligarle a que pague a un propietario el valor del solar anexo al Centro de Tecnificació Esportiva (CTE), que le fue ocupado durante el mandato del Partido Popular. Es por ello que, durante la sesión plenaria celebrada ayer, el munícipe aseguró que recurrirá dicha medida cautelar al Tribunal Constitucional (TC).

La decisión de la magistrada de apercibir al munícipe ya ha sido pleiteada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por haberse impuesto antes de resolverse el recurso contra la tasación del solar que hizo el Jurado de Expropiación. Además, Benlloch presentó otro recurso ante el juzgado de Castellón que ha sido desestimado y que le apremia para que pague en el plazo de cinco días, de ahí la premura en aprobar ayer el préstamo de 3.169.385 euros, de los que 856.000 serán para el vecino afectado. En el caso de que la multa se aplique mientras se tramita el abono, el alcalde elevará la súplica al TC. El primer edil hizo este anuncio durante la justificación de la urgencia para aprobar el crédito.

Ley de expropiación // Además, la ley de expropiación establece un plazo de seis meses para abonar el valor de los terrenos, a contar desde que el jurado dicta una resolución. Según José Benlloch, en este caso, el plazo todavía expiraría el próximo 26 de agosto. Por todo lo expuesto, para el primer edil, esta situación es «inaudita» y «no tiene ningún sentido».

El socialista aseguró que «existe una presión muy fuerte» y que desde el juzgado le «amenazan con otras cosas». Es por ello que el alcalde se ha visto abocado a iniciar el expediente de este préstamo que, confía, «sirva para transmitir a la justicia que se están dando los pasos para pagar», aunque parece que el abono no se va a poder hacer dentro del plazo de cinco días porque, «como administración pública, hay unos procedimientos que cumplir».

Abstención// En contestación a los grupos de la oposición que se abstuvieron en la votación para iniciar los trámites para el préstamo --Ciudadanos, Partido Popular y Compromís--, Benlloch defendió: «En ningún momento he traído este expediente por voluntad política. Me persigue un juez, la Justicia me obliga a pagar y, si ustedes eso no lo entienden, es porque no se han enterado lo que es gobernar». Para concluir, el primer edil remarcó que hubiera podido hacer la sesión dentro de unas semanas o, incluso, en septiembre «sin problemas» pero que, lo tiene que hacer ahora, porque tiene «que dar ejemplo, esté de acuerdo o no con la medida cautelar», pero tienen que cumplir «la orden judicial». El préstamo solicitado elevará la deuda municipal al 65%.