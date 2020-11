Benlloch: «Vila-real no va a detenerse para dinamizar a la ciudad frente al covid»

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, lleva tiempo defendiendo que la vida y la actividad no puede detenerse en su totalidad a causa de la pandemia del coronavirus. Y así lo reafirma en una entrevista concedida a Medi TV, la televisión del periódico Mediterráneo.

--¿Cómo afrontará Vila-real el periodo de la Navidad con el problema de la pandemia del coronavirus como fondo?

--Siempre he defendido que la prioridad en un momento como este son las personas. Como si de un incendio se tratara, lo primero que hay que hacer es salvar a quienes estén dentro del edificio en llamas. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Vila-real hemos llevado más de 100 acciones para minimizar en lo posible los efectos adversos de una crisis que, a diferencia de otras puramente económicas que van advirtiendo de que van a llegar, esta nos pilló de lleno de la noche a la mañana. Y en estos meses, Vila-real ha sido un ejemplo de no parar, y hemos demostrado que la realización de actos que dinamicen la vida de la ciudad, siempre con inteligencia y con protocolos de control adecuados, no son el problema en un momento como este. De hecho, y como ejemplo, hemos realizado un centenar de espectáculos en la vía pública, con el festival Vila-real Renaix, y los datos de contagios son similares o incluso menores que en muchos otros municipios.

--Y se va a seguir en esta línea, para apoyar al tejido económico de la localidad...

--Como he comentado, el problema no está en realizar actividades y dar vida a la ciudad, con los controles que sean necesarios, sino que está en la vida social de la gente y cuando nos relajamos. Nosotros no hemos dejado de hacer nada porque teníamos muy claro que no tienen porque estar relacionado el mantenimiento de la actividad con un aumento de los contagios. Hemos hecho toros, en una plaza portátil, por la que han pasado más de 7.000 personas y no ha habido problema alguno ni más casos que en otras ciudades. Igualmente, tenemos montada la feria de atracciones, que lo estará tres o cuatro meses más, para ayudar también a los feriantes, porque estas personas también tienen que comer. No queremos que nada de esto se acabe, ni los toros, ni las ferias, ni la cultura... Si estas cosas se destruyen, después no podremos crearlas de nuevo desde la Administración. Esta es nuestra filosofía desde el primer momento, de manera que Vila-real ha seguido y seguirá estando dinámica.

--Por otra parte, estamos a finales de año y hay que hablar del presupuesto para el 2021. ¿Cuáles serán sus características?

--En este tema, Vila-real va a ser una isla en el océano respecto a otros ayuntamientos y demás instituciones, que ya anuncian los presupuestos más expansivos de la historia para ayudar a la economía; pero nosotros seremos todo lo contrario. Y es que tenemos que prepararnos para que cuando lleguen proyectos europeos no tengamos que renunciar a ellos porque nuestro endeudamiento nos impida presentarnos a los mismos ante la imposibilidad de aportar la parte que nos corresponda. Llevamos ya dos años de reequilibrio presupuestario, con presupuestos muy bajos; de hecho el del 2019 tenía casi un millón más que el de este ejercicio, y el del 2021 será muy similar al actual o incluso algo menor. Vamos a ser responsable e invertiremos en aquello que podamos, porque pese a todos los problemas y la situación que nos dejaron los últimos años de ejecutivo local del PP, hemos logrado transformarnos en una ciudad innovadora, diversificada y con menor tasa de paro de la Comunitat Valenciana.

--Habla de la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de Vila-real desde hace tiempo, pero... ¿en qué punto se halla ahora mismo la ciudad y cuál es el panorama de futuro?

--En estos momentos nos quedan seis años para terminar de pagar el préstamo de 20 millones de euros que sacó el PP en el 2010 y en el tema del urbanismo tenemos en marcha varias iniciativas, que resultan muy costosas de cerrar, para pagar con suelo en el que poder construir en un futuro a aquellos propietarios a los que el PP les ocupó sus terrenos. Yo creo que a la ciudad le quedan por delante siete u ocho años de este gran drama, siempre que se gestione de forma adecuada; de lo contrario, si se gestiona de una forma irresponsable, podemos tener un problema para los próximos 30 años.

--El alto endeudamiento es uno de los grandes ‘handicaps’ de Vila-real. ¿No es así?

--Efectivamente. Tuvimos la mala suerte de que los últimos años de ejecutivo popular se caracterizaron por una gestión tremendamente irresponsable. Y en estos 10 últimos ejercicios, hemos trabajado para equilibrar económicamente el Ayuntamiento, eso sí, haciendo malabares. En la actualidad, Vila-real tiene una deuda por habitante de 505 euros, de manera que somos la segunda ciudad de la Comunitat de más 50.000 habitantes con un endeudamiento per cápita mayor, solo por detrás de Gandia. Y esa deuda no la ha generado este equipo de gobierno que encabezo, sino que es obra del anterior, que nos llevó a pasar de 65 euros por vecino en el 2008 a 420 en el 2010, por el hecho de sacar un préstamo de 20 millones en plena crisis para hacer empastres, como una plaza Major infumable y desastrosa, una biblioteca sin libros de seis millones, un párking inacabado o una ruta del agua en la que literalmente se tiró el dinero. Y los restantes 85 euros hasta llegar a los 505 de ahora son fruto del pago de las sentencias urbanísticas que empezamos a abonar cuando accedimos al gobierno local, por la gestión del PP.

--En otro orden de cosas, ¿cómo se portan la Generalitat y la Diputación con Vila-real?

--De una manera histórica, tanto la Generalitat como la Diputación, se están portando muy bien con Vila-real. Del 2011 al 2015, la institución provincial no aportó ni un solo euro a nuestra ciudad. Fue un maltrato que se produjo porque aquí hubo un cambio de gobierno, mientras que el PP siguió al frente de la Diputación y la Generalitat. La actitud del organismo castellonense hacia este municipio es verdad que empezó a cambiar con el presidente Javier Moliner. Y ahora, tanto el 2019 como el 2020 han sido históricos. En los últimos seis años han llegado a Vila-real más de 20 millones de euros de diferentes administraciones, lo que ha permitido ejecutar proyectos como la ronda o la rehabilitación del Gran Casino.