El bus gratuito de Vila-real cuadruplica los pasajeros en seis meses

Sr. Obiol, soy una persona de Vila-real que hago de 8 a 10 km diario a pie por todas las partes de este pueblo y lo máximo de personas que veo en el autobús es de 0 a 10 personas máximo en un trayecto, si es verdad que los alumnos que van al instituto de Miralcamp son la mayoría. He visto al Sr. Benlloch en el video de TV3 de 1.34 “ y han cogido el momento de mayor afluencia para quedar mejor. Yo no estoy en contra que haya autobús urbano lo que estoy en contra es que sea gratuito porque como usted bien sabe, gratis total NO HAY NADA.