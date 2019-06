Compromís per Vila-real no estará en el ejecutivo local

Compromís per Vila-real ha anunciado que no formará parte del ejecutivo local que, de nuevo, liderará el socialista José Benlloch, después de ocho años formando parte del equipo de gobierno. "Dada las circunstancias electorales, que otorgan nuevamente la mayoría absoluta al PSPV-PSOE, y tras una reflexión profunda escuchando a la militancia, se ha decidido que Compromís no volverá a formar parte del equipo de gobierno, tras ocho años consecutivos", señalan en un comunicado.

Desde la formación aseguran que "en ningún momento hemos recibido ninguna comunicación ni ofrecimiento oficial por parte del PSOE para volver a formar parte del ejecutivo, a pesar de las declaraciones en prensa del alcalde, José Benlloch".

Cabe recordar que el munícipe ya anunció que esperaría a que se completaran los pactos en otras instituciones, básicamente la Generalitat y la Diputación, para realizar una propuesta en firma tanto a Compromís como a Unides-Podem.

"Se trata de una decisión meditada y motivada por diferentes acontecimientos vividos a lo largo de la última legislatura, que hacen que el partido haya decidido respetar los resultados electorales y opte por seguir trabajando por la ciudad, aunque esta vez desde la oposición".

Con todo, entre las motivaciones que alegan destacan la de la "deslealtad y la opacidad con la que se ha trabajado por parte del PSPV-PSOE en los últimos tiempos, con la toma de numerosas decisiones de manera unilateral desde el despacho de alcaldía".