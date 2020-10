El covid marca la hoja de ruta de las cuentas participativas en Vila-real

La crisis sanitaria y económica generada por el covid-19 marcará este año el proceso de presupuestos participativos que la edila del área, Míriam Caravaca, confía tener listo en unas tres semanas para incorporar las propuestas que plantee la sociedad civil a las cuentas del próximo año 2021.

En cualquier caso, la edila explica a Mediterráneo que «estamos viviendo una situación excepcional, que nos obliga a replantear el proceso en sí para cumplir con los requerimientos sanitarios para frenar el avance del coronavirus». Al respecto, anuncia que no se realizará el tradicional taller en el que se debatían las iniciativas de las entidades y votadas por la ciudadanía a través de internet, de manera que las ideas que se incluyan en las cuentas del 2021 saldrán de la reunión del medio centenar de integrantes del Consell de Participació Ciutadana que se convocará expresamente para tal fin.

Con todo, Caravaca señala que desde su departamento se está evaluando en la actualidad el grado de ejecución de las iniciativas ciudadanas previstas en el presupuesto del 2020 y que, en diferentes casos, se han tenido que aplazar al asumir el Ayuntamiento gastos no previstos para mitigar los efectos del covid. La edila reconoce que «no hemos podido avanzar todo lo que hubiéramos deseado, pero la pandemia ha puesto sobre la mesa una serie de prioridades que se tenían que atender. Es por ello que aquello que no se haya ejecutado en este ejercicio se trasladará para su realización el próximo año».

PRIORIDADES / Cabe recordar que, a mediados de noviembre del pasado año, se hicieron públicas las propuestas de la sociedad civil vila-realense para los presupuestos participativos en las que se daba prioridad a proyectos de inserción social, concienciación ambiental y mejora de calles.

De hecho, son varias las sugerencias que no han podido ver la luz como la creación de un parque de aventuras en el jardín de Jaume I, la instalación de contenedores específicos para basura orgánica, dar uso a la Alqueria del Carme, crear un circuito para bicicletas de montaña o la renovación de las señales de tráfico en los viales con velocidad acotada a 30 kilómetros por hora y con prioridad para los ciclistas, entre otros.

Pese a ello, Caravaca incide en que esas iniciativas se abordarán en las cuentas del próximo ejercicio, a la vez que se sumarán otras que se debatirán y propondrán desde el Consell de Participació Ciutadana, del que forman parte integrantes de 57 entidades sociales, vecinales y culturales.