Diego elabora el Vila-real un diorama sobre Semana Santa con más de 4.000 piezas de Playmobil

La Semana Santa del 2021 volverá a estar marcada como el año anterior por la pandemia, pero el coronavirus no ha podido con la afición de Diego Pérez, un vila-realense amante de los Playmobil que se ha destapado con un espectacular diorama de ocho metros de largo por uno y medio de ancho compuesto por la friolera de más de 4.000 piezas de esta popular marca de juguetes.

“La afición por los Playmobil me viene de niño”, afirma Diego, que lleva también cinco años consecutivo montando un Belén con estas figuras en la misma ubicación, una planta baja de Vila-real. “He confeccionado la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo”, afirma el protagonista de este espectacular montaje realizado íntegramente con piezas de Playmobil “excepto por las cruces, que como no las fabrican se han confeccionado con una impresora de 3D”. No todas las piezas, admite, han sido fáciles de encontrar: “Soy coleccionistas y he tenido que buscar en páginas web, mercadillos…”.

Diego ha aprovechado parte del montaje del Belén, aunque como es lógico ha retirado el portal del nacimiento para incorporar elementos propios de la Semana Santa como 12 caídas del vía crucis. Pese a ello no oculta que ha dedicado un buen número de horas a este fenomenal trabajo: “El Belén estuve unos dos meses montándolo. La sobremesas de los fines de semana me las paso con esto en la cochera, pero sarna con gusto no pica”.

Respetando las restricciones del covid, Diego admite que han pasado algunos amigos y familiares, así como feligreses de su parroquia, la de Santa Isabel de Vila-real, aunque los principales fans son sus hijos de 14 años: “Antes, cuando eran más pequeños me ayudaban un poco más, pero sí que les gusta”. Y a quién no, añadiríamos…