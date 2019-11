Diez candidatas optan a ser reina de las fiestas y damas para el 2020

La Junta de Festes de Vila-real ya ha cerrado el plazo de inscripciones para optar a los cargos de reina y damas de las fiestas patronales del próximo año. En total, según indicó el presidente de la entidad, José Pascual Colás, ha sido una decena de jóvenes la que ha formalizado su interés por ser una de las festeras del 2020 y «algunas optan a ambos puestos». Así pues, la mitad de las aspirantes no ocuparán ningún cargo ya que la idea del ente festivo es mantener la cifra de ejercicios anteriores: la máxima representante y cuatro acompañantes.

En las próximas semanas se sucederán las entrevistas con las chicas y sus familias para perfilar cuál asumirá uno u otro rol.

Entre los aspectos a tener en cuenta, más allá de la edad, están su relación con el mundo de la fiesta como integrante de una peña, antecedentes en la familia o festera de un barrio u otro municipio; o la relación con entidades sociales, culturales, deportivas o religiosas de la ciudad.

«Intentamos dar las máximas facilidades a cualquier chica que disfrute de la fiesta y tenga ilusión en ostentar la representación festiva. Lógicamente hay circunstancias que se atienden especialmente como la edad, franja que hemos ampliado últimamente, tanto por arriba como por abajo. Así pues, cualquiera entre los 16 y los 21 o 22, puede completar la solicitud», comentó Colás.

Y pese a asegurar no ser experto en la materia, ya que son menesteres que asume la Comisión de Protocolo, indicó que el coste de ser parte de la corte de honor no suele suponer un problema. «No hay una cifra aproximada. Las jóvenes que han pasado por ahí dicen que en una misma tienda pueden haber vestidos de miles de euros y otros mucho más económicos. Las pautas las marcan la elegida y su familia, nosotros insistimos en que no hace falta una cifra muy grande para ser una representante digna», señaló el presidente de la Junta.

Como recogen los estatutos de la gestora de fiestas, en concreto el artículo 49, será en el mes de enero, «el viernes más próximo al día de Sant Antoni», cuando se produzca el nombramiento de las nuevas representantes.

‘FESTEROS’ // Respecto a la posibilidad de incorporar hombres a la corte, desde la Junta apuntaron que, si bien es cierto que en los últimos años se han oído voces que apuntaban en esta línea, «no deja de ser un comentario pero no han habido candidaturas concretas y serias; si las hubiera, sin problema, las estudiaríamos».