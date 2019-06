'Guerra' a los orines de perro en Vila-real

Los vecinos de Vila-real han explotado por la insalubridad que supone la orina de los perros que ensucia portales, aceras y fachadas en la vía pública de la ciudad. Se sienten impotentes ante lo que consideran conductas incívicas de los dueños de estas mascotas, a los que se han encarado con una guerra en la que sus armas son unos carteles con mensajes muy directos.

El perro, que mee en la esquina o en tu casa o El cerdo no es el perro. El cerdo eres tú que lo llevas. Ponlo en tu puerta constituyen consignas escritas a mano y colocadas en varias calles de Vila-real. La concejala de Policía y Sanidad en funciones, Silvia Gómez, explica que así como la recogida de heces caninas sí viene regulada por la ordenanza de convivencia ciudadana, «la orina no es sancionable». Al respecto, valora que para la recogida de excrementos han desarrollado diversas campañas e interpuesto denuncias, mientras que en el caso de los orines animales no han impulsado ninguna medida, «pero sí existen advertencias a través de las redes sociales».

En busca de una salida

«Es una problemática complicada, difícil de detectar», asegura la concejala, quien apunta que desde el Ayuntamiento intentarán encontrar una salida. Respecto a las cacas de perros en la vía pública, los agentes de la Policía Local extreman la vigilancia en general. La normativa municipal fija que «los perros no podrán acceder a jardines, parques y zonas de juegos infantiles, salvo aquellos lugares especialmente dedicados y señalizados para ello».

Además, el reglamento apunta que «las personas responsables de los canes deberán ir provistos de al menos una bolsa de plástico, de las que se utilizan para la recogida de heces, debiendo acreditar que disponen de ella a requerimiento de los agentes».

Durante la campaña electoral, el PSOE avanzó que a las cinco áreas caninas impulsadas en los últimos años sumaría un nuevo centro de protección y sensibilización de animales de compañía, con cursos y acciones de concienciación contra las actitudes incívicas de algunos propietarios de perros.