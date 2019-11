«Hay que integrar a las peñas que no son de la Comissió»

Susana García Casalta es, desde el pasado viernes, la nueva presidenta de la Comissió de Penyes en sustitución de David García. Vinculada «desde siempre» a la fiesta, forma parte de Casal i Punt y asume con ilusión este cargo. Es la segunda mujer en las cuatro décadas de existencia del ente en ostentar la presidencia.

--¿Cuánto tiempo lleva formando parte de la Comissió?

--Llevo dos años dentro. Quizá he estado más en paella y empedrados, pero nos encargábamos todos de todo. Si no hubiéramos ido todos a una, no hubiera salido. Los cargos han sido más de cara a la gente que de funcionamiento interno de la Comissió.

--¿Cómo surgió la posibilidad de asumir el cargo de presidenta?

--Fue algo consensuado entre todos. De los pocos que nos quedamos, porque nos quedamos poca gente --6 o 7--, y entre los cuatro que llevábamos más tiempo decidimos los cargos y me dijeron «Susana, tú presidenta».

--El hecho de ser la segunda mujer que ostenta la presidencia... ¿Supone presión extra?

--Supone presión ser presidenta, pero que en 40 años de historia sea la segunda mujer debe ser algo que también genere ilusión. No todo van a ser hombres; nosotras también vivimos la fiesta.

--Pese a que ya sabía que era la nueva presidenta, ¿cómo vivió el nombramiento oficial en la Gala de les Penyes del viernes?

--Fue muy emocionante por los vídeos que pusieron mis compañeros... Cuando te gusta la fiesta y estás en su organización, con estas cosas te emocionas.

--¿Será la suya una gestión constinuista respecto a la de su predecesor en el cargo?

--Será una continuidad de lo que ha hecho David porque en los dos años que hemos estado con él la verdad es que hemos sido un grupo que nos hemos organizado bien y los resultados se han visto. Entonces, creo que hay que seguir por el mismo camino porque ha dado sus frutos. De no haber sido así, cambiaríamos.

--Los mayores logros...

--El cambio de horario de los empedrados, que sumó más participación; o la Fira de la Tapa, que la gente ha cogido con muchas ganas. La gincana por el 40 aniversario de la Comissió también fue muy bien y sacó a mucha gente a la calle. Por eso la repetiremos.

--¿Objetivos para estos años?

--Aún no los tenemos planteados formalmente, pero mantener lo que funciona y conseguir que las peñas que no son de la Comissió se integren. Se tiene que luchar mucho para mantener lo que hay y eso requiere involucrarse, contar con voluntarios, etcétera.

--¿Cómo se podría hacer?

--Lo estamos pensando porque no es una situación nueva de ahora. Entre las opciones, escuchar lo que las peñas quieren, reunirnos y explicar realmente los beneficios que supone formar parte de la Comissió. Hay grupos de 30 personas que se hacen con las pulseras para los empedrados y con ese dinero podrían pagar las fiestas de la Comissió e ir a todos los actos por esa cantidad. Creo que la gente no sabe qué supone ser parte de la Comissió.

--Volviendo a la Fira Gastronòmica o de la Tapa, parece que crecerá en las fiestas de mayo.

--Se intentará que crezca algo más porque muchos hosteleros, viendo el resultado de estas fiestas, están llamando para optar a entrar. Hay que hablar también sobre qué tramo nos podrían dejar, así que está un poco en el aire, pero seguro que irá a más.

--¿Ya se han puesto a hablar sobre el recorrido de la muestra?

--Tenemos varias opciones para el recorrido, pero no nos hemos sentado a hablar. En el 2020 Sant Pasqual cae en domingo, con misa, procesión... Es algo complicado y tenemos que organizarlo, porque aunque pasen el festivo al lunes siguiente, mucha gente trabaja fuera y no podría ir. Llevamos un mareo impresionante.

--La Comissió organiza actos fuera de fiestas como los Carnavales. ¿Van a mantenerlos?

--La idea es que sí porque gusta, especialmente a los jóvenes.

--Un mensaje para animar a hacerse peña ‘oficial’.

--Que la gente se lo piense porque ser parte de la Comissió es vivir más las fiestas de tu pueblo y que sean mejores. No solo para tu peña, sino para todo el mundo.