Juicio virtual de belenes en Vila-real

El covid-19 está dificultando la celebración de ciertos actos como se venían realizando hasta ahora, pero allá donde se desaconseja acudir en persona llega la tecnología. Y esta es la apuesta por la que ha optado la Congregació de Els Lluïsos de Vila-real para mantener su concurso de belenes en este 2020, ya que aunque planeó la posibilidad de cancelarlo, al final no ha sido así.

Los miembros del Jurado no acudirán presencialmente a ver cada montaje. Por eso, desde la organización se ha pedido a los participantes que envíen varias fotografías y un vídeo de dos minutos en el que expliquen y muestren los detalles del belén, indica el presidente de la entidad religiosa, Manel Llorens. El plazo de presentación se cerraba hoy, aunque finalmente se ha dado una semana más. Este año no está siendo especialmente participativo --esta semana solo se contabilizaban cinco inscritos--. Llorens lo achaca al miedo que podía haber a que se visitara cada casa, «algo inviable»; a la falta de tiempo en un escenario cambiante o a la obligatoriedad de tener que hacer y enviar imágenes para entrar al concurso.

Por el resto, la convocatoria de este año mantiene las características de las anteriores. Tres categorías (adulta --a partir de 16 años--, infantil y colectiva) con la entrega de diplomas a los ganadores y un total de 600 euros en metálico. Eso sí, en esta edición será voluntario abrir un horario de visitas a la exposición.

La entrega de premios se realizará el 20 de diciembre, en el descanso del Concert de Nadal de Fundació Caixa Rural, entidad patrocinadora del concurso.

La pandemia sí ha obligado a la congregación a prescindir de su belén en la capilla de La Sang. «Es un recinto pequeño y teniendo en cuenta los aforos y el tamaño del montaje, que debería haber dos personas para vigilar y controlar la entrada... decidimos no realizarlo», argumenta el presidente de Els Lluïsos. Tampoco habrá casi con total seguridad, avanza Llorens, matxà en enero. «Es totalmente lo opuesto a las medidas anticovid que debemos seguir. Acumulación de personas, bendición de los rollos, etc. No lo vemos factible», indica Llorens.

El próximo evento de Els Lluïsos será la revista hablada Camino por la Purísima, aunque no coincida la fecha a causa de la disponibilidad del Auditori Municipal. Así, será el domingo 13 a las 19.00 horas acorde a las medidas sanitarias con el formato habitual: editorial, entrevista (en este caso mesa con testimonios covid), música y humor.