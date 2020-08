La Junta de Festes de Vila-real tendrá nueva presidencia el 20 de septiembre

La Junta de Festes de Vila-real está inmersa en el proceso para la renovación de este órgano, que culminará el próximo 20 de septiembre con la elección de un nuevo presidente o presidenta y su junta. Todas las peñas y asociaciones locales tienen hasta el 24 de agosto para presentarse como avalistas. Tal y como indican los estatutos, la junta renueva a sus integrantes cada tres años, y tras las últimas elecciones del 2017, vuelve a iniciarse el proceso.

Asimismo, y desde el 2011, el presidente de la entidad festiva ha sido José Pascual Colás que ha hecho pública su renuncia a una nueva reelección. «Estos nueve años he intentado estar a la altura de la responsabilidad que comportaba el cargo, lo he hecho lo mejor que he podido, implicándome de manera personal sin importar cuáles fueran las circunstancias, y me siento especialmente satisfecho por la aceptación que hemos recibido por parte de la población de Vila-real», afirma Colás.



REACTIVACIÓN / «Ya que el 2020 no ha sido un buen año para el mundo festero debido a la suspensión de nuestras fiestas patronales por la crisis sanitaria, hago un llamamiento a las 130 asociaciones y 120 peñas que pueden concurrir en este proceso, para que entre todos reactivemos y preparemos las fiestas del próximo año, adaptadas a la nueva normalidad», indica el edil de Fiestas, Diego Vila.

La suspensión de los festejos también llevó a que la corte de honor del 2020 aplazase su reinado al 2021, por lo que este año se mantienen en el cargo las jóvenes que lo detentaron en 2019.

Para poder inscribirse como avalistas, todas las peñas o asociaciones tienen que presentar una instancia de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, o también pueden realizarlo presencialmente en la Casa de la Festa, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 , y de 17.30 a 19.00 horas los martes y los jueves. El plazo para poder inscribirse finaliza el lunes, 24 de agosto.

El calendario se completará el 28 de agosto con la publicación de los avalistas; el 2 de septiembre se votará a los asambleístas; y del 7 al 11 de septiembre se presentarán las candidaturas en el registro municipal para llegar a la campaña electoral -del 14 al 18 de septiembre-- y la elección el día 20.