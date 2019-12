La magia Disney invade el Auditori de Vila-real para investigar la Distrofia Muscular

Conquistando Escalones, entidad que aglutina a un grupo de personas con parentesco que padecen Distrofia Muscular de Cinturas LGMD-1F --mutación genética que les hace inmunes al VIH--, se valió este domingo de la magia del universo Disney para intentar robar minutos al avance de una enfermedad rara, hereditaria y que afecta con mayor virulencia a cada nueva generación.

Por eso y pese a que muchas veces el depósito de energía esté próximo a agotarse, el presidente de la asociación Abrahán Guirao y otros integrantes del colectivo no cejan en el empeño de organizar actos que les permitan sumar fondos para que las investigaciones que deben dar con la cura para la dolencia sigan su curso.

El último del año en Vila-real fue ayer y lo fue por partida doble. El espectáculo Disnemania2 llegó al Auditori Municipal para cautivar al público familiar con un repaso por las canciones clásicas y éxitos actuales de Disney.

Un evento que llegó en la recta final de un año en el que, en la provincia y otros puntos cercanos como València, Conquistando Escalones ha promovido cerca de una veintena de actos que les han permitido sumar 20.000 euros a su causa. La recaudación de este año será mayor ya que la asociación también cuenta con convenios, venden lotería y material promocional, tienen una cerveza artesana y realizan todo tipo de campañas por lo que todavía es pronto, asegura el presidente, para hablar del montante total.

SUBVENCIONES // El camino de la investigación no es fácil. Pese a los avances que han permitido que algunos científicos consigan subvenciones externas lo que reduce en parte la factura de la asociación, los trámites burocráticos han ralentizado algunos procesos. Y además, lamenta Guirao, «sigue habiendo cosas de los estudios que seguimos sin poder conseguir por falta de fondos». Pero «pese a que no es fácil», apunta, «las partes vitales siguen en proceso y no se han detenido».

Hace unos días Guirao lanzó un vídeo en el que informaba del estado de las vías abiertas para rendir cuentas a los socios y a los afectados por la enfermedad. Resumir 20 minutos en una frase es complejo pero aun así, «diría que por un lado, los que buscan un paliativo tienen ya a punto el sistema de cribado de medicamentos, alguno de los cuales esperamos nos pueda ayudar a mejorar y por otro, los que buscan una cura definitiva siguen avanzando en conocer las claves de nuestra mutación y cómo atacarla. Es un proceso más lento de lo que nos gustaría, pero la ciencia tiene sus tiempos», concluye Guirao.

El próximo evento será la obra Intocables que llega al Auditori el 11 de enero tras su éxito en el Teatro Reina Victoria de Madrid.