Más control en Vila-real contra la venta de alcohol a menores

La Policía Local de Vila-real desarrollará desde hoy mismo y hasta el viernes una campaña integral con motivo de las fiestas de Navidad que, bajo la denominación de Jovesegur, se centra en la protección de los más jóvenes.

Para llevar a cabo la iniciativa, esta se distribuye en tres ejes, como son la detección y retirada de la venta de juguetes que puedan resultar peligrosos; la prevención de la ludopatía en menores, mediante la vigilancia de locales de juego y apuestas deportivas on line, con el objetivo de verificar que no se permite el juego a menores de 18 años en este tipo de espacios. Y el tercero de los aspectos que se abordarán es el relativo al control de la venta y consumo de alcohol por menores.

UNIDAD // Los agentes adscritos a la Unidad de Control de Establecimientos y Consumo (Uceco) del cuerpo de seguridad municipal de Vila-real son los encargados de desarrollar esta campaña.

De esta manera, los efectivos acudirán a los espacios de venta para informar a los consumidores sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de adquirir de manera segura un juguete. Además, efectuarán inspecciones para garantizar que los productos que se introducen en el mercado cumplen con las normas básicas de seguridad que establecen las leyes de la Unión Europea.

Por otro lado, los integrantes de la Uceco amplían sus habituales tareas de vigilancia de estas fechas con comprobaciones en establecimientos en los que se realizan apuestas a través de máquinas on line, para garantizar el cumplimiento de las propias reglas de estos negocios así como que en su interior no haya jugando menores de edad que, como aseguran desde esta unidad policial «cada vez se sienten más atraídos hacia estos espacios a causa de la publicidad».

Y es que, insisten que a pesar de todo, pueden acceder a los locales, que también funcionan como bar, de manera que se vigilará también que no se sirve alcohol a personas con menos de 18 años, «porque son sustancias que afectan a su desarrollo cerebral».