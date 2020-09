La plaza de toros portátil de Vila-real toma forma tras el 'OK' de Generalitat

La Generalitat valenciana autoriza el montaje de una plaza de toros portátil en Vila-real. Ayer comenzó a tomar forma en un solar de la calle Cardenal Tarancón ante la imposibilidad de celebrar bous al carrer. Es un lugar donde en los últimos años instalaron el circo o la feria de atracciones.

Esta propuesta, que avanzó Mediterráneo, no ha estado exenta de críticas, a través de las redes sociales, que cuestionan que el consistorio apoye estas iniciativas con la crisis actual. El edil de Fiestas y Turismo, Diego Vila, explica que «al Ayuntamiento no le cuesta nada el montaje», pero el empresario les posibilita «organizar algún día con peñas o agrupaciones locales». «En ese caso, el consistorio deberá pagar los animales y la empresa de seguridad», detalla. Falta concretar si será una única jornada (previsiblemente el 9 de octubre) o habrá alguna más.

El concejal dice «aceptar las críticas», pero insiste: «Somos una ciudad de gran tradición taurina y hemos aprobado mociones en apoyo a este sector que quiere trabajar más allá de las subvenciones y, de no plasmarlas en acciones concretas, quedarían en el aire». También respondió a las reprobaciones el alcalde, José Benlloch, durante la elección de la nueva Junta de Festes.

El munícipe insistió en que «el virus es peligroso, pero la parálisis social y económica también lo es». «Si tomamos algunas decisiones no es por electoralismo sino por vivir, ya que algunos sectores (el taurino y se refirió también al cultural) no se recuperarán. Nada nace de la nada. Si no desescalamos, cumpliendo las medidas, y si esta situación se alarga, muchas empresas ya no existirán», advirtió el socialista.



LA PROGRAMACIÓN

Los primeros actos tendrán lugar el próximo fin de semana. El sábado 26 habrá doble sesión con un especial Arriazu con «las mejores vacas, toros y capones» de la ganadería José Arriazu e hijos, a las 18.00 horas, y la Nit del foc, con una exhibición de emboladores, a las 23.00. El domingo, a las 18.00, la propuesta es «buscar la reina de la Comunitat Valenciana» entre animales de siete hierros.

Un retraso con los permisos, según indica el edil de Fiestas, aplazó el inicio de la actividad, previsto para el pasado sábado, aunque habrá eventos todos los fines de semana hasta el 25 de octubre (dos los sábados y uno el domingo) y puede que amplíen la agenda inicial durante el puente del próximo mes.

La empresa organizadora, Montauro espectáculos, informa de que el aforo máximo será de 700 personas en la grada y 100 en el ruedo. No se podrá fumar y la mascarilla será obligatorio, incluso mientras se torea.