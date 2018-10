El pleno pide reforzar y reformular el servicio provincial antimosquitos

Solicitar a la Diputación de Castellón reforzar el Servicio Provincial de Control de Plagas para adecuarse a las necesidades de los municipios y reformular el convenio con la Universitat de València para incluir en el mismo todas las especies de mosquitos (no solo el tigre) son los principales apartados de la moción presentada por los socialistas y que la corporación municipal aprobó ayer, en el pleno ordinario de octubre, con los votos favorables del PSPV, Compromís y Ciudadanos y la abstención del PP.

Durante la explicación de la propuesta, la concejala de Sanidad, Silvia Gómez, destacó que el servicio, «que funcionó muy bien en el 2016, el pasado año y en este 2018 ha brillado por su ausencia». Y recalcó que, como ejemplo, los informes realizados por la Universitat de València sobre la presencia o ausencia de larvas de estos insectos en la ciudad de abril, mayo y junio «llegaron al ayuntamiento en septiembre».

Gómez defendió la acción coordinada de los municipios, en colaboración con la Diputación y también de la Generalitat, como se recoge en el texto. «Si no se interviene de manera unificada, los tratamientos no son efectivos, en especial teniendo en cuenta la aparición de nuevas especies de dípteros», indicó la edila, en referencia a la presencia este año en Vila-real y en otras localidades castellonenses del mosquito de marjal (Aedes caspius).

En su explicación de voto, la edila popular Marisa Mezquita concretó que la Diputación no tiene competencias al respecto, a lo que el alcalde, José Benlloch, le respondió que «si no fuera así, no se hubiera creado el Servicio Provincial del Control de Plagas».

UNANIMIDAD // Por otra parte, el pleno sacó adelante tres declaraciones institucionales en la sesión. Una de ellas es el manifiesto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; la otra es la reivindicación ante el Gobierno central y la Unión Europea del corredor cantábrico-mediterráneo; y la tercera reclama a estas mismas administraciones revisar el acuerdo de asociación económica con Suráfrica, que como aseguraron «es claramente perjudicial para los intereses de la citricultura de la Comunitat», puntualizaron.

Al respecto, el edil socialista Emilio Obiol instó a todos los grupos a que «exijan a sus parlamentarios valencianos y españoles defender nuestra agricultura».