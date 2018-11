Puig advierte en la apertura de Destaca: «Innovación o muerte»

"Queremos hacer de la economía valenciana, la economía del conocimiento. No hay ningún sector que sea ajeno al proceso de innovación, que es el caballo que nos llevará al progreso». «Innovación o muerte». Así se expresó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en la inauguración oficial de Destaca, la primera feria de transferencia de conocimiento científico y tecnológico de la Comunitat, respecto a la necesidad de apoyar que las empresas --básicamente las pymes-- puedan beneficiarse de los procesos de investigación.

Puig hizo hincapié en la importancia de la celebración de un evento ferial como el que se lleva a cabo hasta mañana en el Centre de Congressos, Fire i Trobades de Vila-real, para poner en contacto al empresariado y al mundo de la ciencia. «Esta es una buena idea que se ha consolidado, gracias a la profesionalidad con la que se ha trabajado y a las sinergias de distintos ámbitos, que han hecho posible este espacio de encuentro entre dos hemisferios básicos, la ciencia y el empresariado.

Puig encabezó, junto al alcalde de Vila-real, José Benlloch; y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, el núcleo de autoridades que asistieron a la inauguración de esta cita, a la que tampoco faltó una amplia representación de ediles de todos los partidos políticos con representación municipal, así como el director de Destaca, Juan Carda; la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten; el diputado de Promoción Económica, Salvador Aguilella, el subdelegado de Defensa en Castellón, Javier Ferrer; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo; o el vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universitat de Sofía (Bulgaria), Emil Mihajlov.

Aspiraciones

Por su parte, el alcalde Benlloch incidió en que la feria Destaca «es solo la punta de lanza de lo que aspiramos a ser». Y añadió: «El sueño Destaca se ha cumplido, pero no se acaba. No dura tres días cada dos años, ya que sus alianzas, relaciones y sinergias se extienden a cada día del año y sus frutos van más allá de estas jornadas; son frutos permanentes. El evento es el momento de poner en común el trabajo diario, cargarnos de energía y nuevas ideas y reinventarnos pensando y trabajando cada día en la próxima edición y, en medio, impulsar Destaca en Ruta».

Asimismo, el munícipe recalcó la apuesta «clara y decidida» de la Generalitat que preside Puig, por fomentar la innovación como fórmula para que las empresas valencianas puedan competir y sacar adelante sus negocios. «Decía el actor y director Woody Allen que las cosas no se dicen, se hacen; porque cuando las haces se dicen solas. Eso es lo que ha hecho el Gobierno autonómico con la innovación y con Destaca. Ayer mismo --por el martes-- conocimos que la Agència Valenciana de la Innovació destina para esta feria 120.000 euros»; un hecho que Benlloch calificó de «histórico», por cuanto es la primera vez que se cuanta con una subvención del Consell para esta cita.

Universidad

El alcalde también tuvo palabras de reconocimiento para la UJI que, conjuntamente con el consistorio, organiza la feria de transferencia de conocimiento de la Comunitat. Una Universitat Jaume I que, dijo, «forma parte del día a día de Vila-real y del ADN de la ciudad».

Medio centenar de estands de empresas e instituciones se dan cita en esta iniciativa científica y tecnológica, a la que se suma la participación activa de una treintena de expertos en distintas materias, así como la celebración de los foros de Financiación y el Open Innovation Area.