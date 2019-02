Un sondeo del PSOE da a Benlloch flexibilidad para seguir gobernando en Vila-real

El PSPV-PSOE continuará siendo el partido más votado en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, según una encuesta electoral encargada por los socialistas, a la que ha tenido acceso Mediterráneo. Una victoria que daría al equipo de lidera el actual alcalde, José Benlloch, algo más del 44% de los votos, lo que se traduciría en 12 ediles.

Una cifra de concejales que, de confirmarse en las urnas, no permitiría a Benlloch conservar la mayoría absoluta, aunque no es descabellado pensar en que sus actuales socios de gobierno de Compromís pactarían un nuevo acuerdo de gobierno o, en su defecto, no obstaculizarían su investidura y posterior labor de gestión por tercera vez seguida.

Asimismo, el sondeo refleja una disminución del apoyo a la lista del PP encabezada por el ahora portavoz de la formación, Héctor Folgado, que pasaría de un 23% de votantes en el 2015 a entre el 20,9 y el 22%, algo que, en el peor de los casos le supondría perder un concejal y quedarse únicamente con cinco.

Tal y como se muestra en el gráfico adjunto, también Compromís bajaría en número de votantes en torno a un punto respecto a los comicios municipales de hace cuatro años, lo que también podría derivar en la pérdida de un edil.

NUEVO PANORAMA

Por contra, la misma encuesta otorga un importante crecimiento a Ciudadanos --que, aunque no está confirmado, todo indica que continuará estando liderado por Domingo Vicent--, que del 7,5% de apoyos que le otorgaron dos concejales en el 2015 subiría al entre el 11% y el 12%, lo que le permitíría contar con tres representantes.

Asimismo, destaca la posible entrada de Vox en el consistorio vila-realense, al otorgarle en este sondeo entre el 4,8 y el 5,3% de los votos efectuados, porcentaje que, de superar el listón del 5%, le daría un representante.

Mientras, las estimaciones para Podem Vila-real no parecen ser tan halagüeñas y solo le conceden en torno al 3,7% de los sufragios. Con todo, la encuesta incluye a Esquerra Unida, que ya anunciado que no concurrirá a las elecciones locales del 26 de mayo. De hecho, es muy probable que miembros de este partido se integren en la lista de Podemos, lo que podría dejar a esta formación a las puertas de entrar en el consistorio y formar parte de la corporación municipal.

En cuanto a la posible irrupción de Vox en el Ayuntamiento, vendrá determinada --siempre según el sondeo para el PSPV-- por la transferencia de votos del PP. Y es que un 14,5 de los sufragios que en el 2015 fueron a parar a los populares, ahora apoyarán al partido de ultraderecha de Santiago Abascal. Con todo, la suma de los ediles conservadores no permitiría a estos formar gobierno.