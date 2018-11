El traslado del área noble de Ca la Vila al Gran Casino, a largo plazo

No habrá traslado a corto y medio plazo de la parte noble del actual ayuntamiento de Vila-real --alcaldía, salón de plenos, Secretaría e Intervención-- al edificio del Gran Casino, en la calle Major Sant Jaume. Así lo dio a entender el actual alcalde, José Benlloch, al afirmar que se trata de una idea que «yo ya no veré como primer edil de esta ciudad». Unas declaraciones que realizó teniendo en cuenta que su intención es volver a contar con la confianza de los vecinos para seguir en el cargo otros cuatro años.

De esta forma, el munícipe sale al paso del mensaje que, de manera continua y pese a negarlo él mismo en repetidas ocasiones, viene dándose desde el Partido Popular, al asegurar que el alcalde quiere hacerse en el Gran Casino un despacho de alcaldía.

«Siempre he defendido, y no me escondo, la posibilidad de reubicar el área noble del ayuntamiento, algo que yo ya no veré ocupando este cargo, en el edificio histórico que está al lado de la plaza de la Vila, lugar en el que nacimos como pueblo». Y añadió, respecto al actual inmueble de Ca la Vila, que «con una buena rehabilitación, este se destinara a toda la parte administrativa y de oficinas, porque en la actualidad ya estamos colapsados y no caben todos los servicios». Y aseveró: «No estoy hablando de hacerlo en dos años», a la vez que hizo hincapié en que la idea ya la defendían los anteriores alcaldes, de todos los colores políticos.

AMORTIZAR EL ESPACIO // Al respecto, la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ratificó las palabras del alcalde Benlloch al asegurar que, hoy por hoy, «el despacho de alcaldía esta en la segunda planta de este ayuntamiento», mientras recordó que el PP «lo remodeló, costándonos más de 40 millones de las antiguas pesetas --240.000 euros--, por lo que hay que amortizar esa inversión usándolo».

Y es que el pleno del consistorio de Vila-real aprobóel pasado miércoles, con los votos favorables del PSPV-PSOE y Compromís y la abstención del PP y de Ciudadanos (Cs) iniciar los trámites para abrir una partida económica para acometer en unos meses la rehabilitación de la planta baja del inmueble del Gran Casino.

Una partida que contará con los 755.019 euros de subvención procedentes de fondos europeos y los restantes 872.127 euros que aportará el consistorio, mediante la contratación de un préstamo, para llevar a cabo las obras «que permitan destinar el edificio al servicio de la ciudadanía».