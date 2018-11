Tributo a Queen a lo grande

Excelente, emocionante, brutal... Son algunos de los calificativos con los que los espectadores de The music of Queen puntuaban, de alguna manera, el concierto protagonizado por un centenar de músicos y vocalistas, acompañados por los integrantes del grupo castellonense Fat Bottomed Boys.

Tres son las sesiones que, finalmente, tuvo que organizar la Unión Musical La Lira, promotora del evento, para dar respuesta a la expectación que suscitó este espectáculo musical. De hecho, las entradas para las dos primeras citas se agotaron en tan solo media hora, como aseguró el presidente de la entidad vila-realense, Enric Llop.

En torno a 1.500 personas fueron testigos del concierto con el que La Lira quiso rendir homenaje a Queen y, de manera especial, a quien fuera su voz durante años: Freddie Mercury.

La propuesta emocionó, y mucho, a los seguidores del mítico grupo de rock y de La Lira, cuando sus músicos interpretaron composiciones tan reconocidas y populares como: Bohemian Rapsody, We are de champion, We will rock you, Crazy little thing called love, Innuendo, Somebody to love, Radio Ga Ga, Who wants to live forever, I want to break free...

Fue, en cada una de las sesiones, algo más de una hora de música en su máxima expresión, fundiendo el rock diferencial de Queen con los sonidos de los instrumentos de banda y las voces de unas 35 personas.