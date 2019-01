Vila-real activará una nueva campaña para evitar el abandono de voluminosos

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de las concejalías de Servicios Públicos y de Proximidad y en colaboración con la empresa concesionaria de la recogida de residuos sólidos urbanos (Fobesa) iniciarán una campaña especial dirigida a informar in situ de la prohibición de abandonar objetos voluminosos en la vía pública y, en especial, dejarlos junto a los contenedores ya existentes.

Y es que, como confirman desde el consistorio, en los últimos meses se detecta un creciente nivel de depósito de este tipo de desechos por parte de algunos ciudadanos. La evidencia de ello puede observarse casi a diario con colchones, muebles y otros materiales voluminosos apoyados en paredes o junto a los recipientes destinados a la basura.

De esta forma, y según explica a Mediterráneo el edil de Servicios Públicos, Francisco Valverde, la primera iniciativa que se va a llevar a cabo, y que arrancará a finales de este mes de enero o a principios del de febrero, es la colocación de cartelería informativa en más de 600 contenedores de residuos urbanos, «de manera que nadie pueda decir que no sabía lo que había que hacer».

En este sentido, el concejal asevera que «no es posible que por 20 ó 30 personas que realizan estas prácticas se dé una imagen de suciedad en la ciudad». Y añade que, siempre en el marco del plan Vila-real +Neta, se activarán distintas medidas para facilitar a los vecinos la comunicación con la concesionaria del servicio a la hora de comunicar su voluntad de tirar voluminosos. «Los ciudadanos dispondrán de diversos canales para dar a conocer su voluntad de deshacerse de este tipo de elementos, de forma que podrán dar aviso por teléfono, correo electrónico o mediante redes sociales».

Asimismo, Valverde asevera que en el momento en el que se realice la recogida, que se acometerá según la demanda que se registre, «se dará prioridad a los avisos formalizados, mientras que para los abandonos de esta clase de materiales fuera de la normativa se aplicarán las sanciones que correspondan y que pueden superar los 120 euros».