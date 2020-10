Vila-real devolverá casi 60.000  a los socios de Esports por el covid

El Ayuntamiento de Vila-real retornará, a partir de la próxima semana, cerca de 60.000 euros a los socios del Servei Municipal d’Esports (SME), que corresponden al 10% del coste del abono de la temporada 2019-2020, interrumpida a causa de la pandemia del covid, ya que obligó a cerrar por un tiempo las instalaciones deportivas.

Al respecto, el edil del área, Javier Serralvo, indicó que este montante se distribuirá entre 4.521 asociados, en función de las tarifas pagadas en su momento según el tipo de abono contratado.

El grueso, en cuanto a cantidad a devolver, es el pase familiar --para parejas e hijos con edades entre 3 y 13 años-- por el que el consistorio reingresará un total de 23.658 euros a 1.117 socios; otros 22.055 se repartirán entre 1.670 ciudadanos con abono individual --de 31 a 64 años--; 8.600 corresponden a los accesos para jóvenes de de 18 a 30 años; 1.951 más a 341 séniors --para mayores de 65--; y, por último, 1.673 euros a 409 júniors (de 14 a 17 años).

«Tal y como nos comprometimos, vamos a compensar a los socios del SME por las actividades que no pudieron practicar y las instalaciones que no pudieron utilizar con motivo de la crisis del coronavirus, durante el confinamiento y las primeras fases de desescalada», explica Serralvo. De hecho, el Servei Municipal d’Esports ha empezado ya a comunicar a los usuarios la devolución de este porcentaje de las tasas.



AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA / La decisión afecta tanto a los socios que han renovado para la actual temporada como para los que han decidido este año no volver a incorporarse a las actividades municipales. De este modo, la Concejalía amplía los usuarios que se beneficiarán del reembolso, puesto que inicialmente esta vía de compensación se había previsto solo para las renovaciones. Las nuevas altas pagaron la cuota máxima para cada categoría con cantidades que van desde los 50 a los 217 euros.

Serralvo apunta que, técnicamente, primero tuvo que realizarse el cobro del abono a quienes renovaron para después devolver la parte correspondiente.

De esta forma, una vez iniciada la campaña 2020-2021, «con todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad en las instalaciones», indican fuentes municipales, el SME ha empezado a remitir una circular a los usuarios de la temporada pasada para informarles del retorno del 10% de las tasas. El edil del área agradece al personal del departamento «el esfuerzo realizado para abrir todas las instalaciones de la localidad con las máximas garantías».