Vila-real habilitará espacios al aire libre para la desescalada deportiva

El Servei Municipal d’Esports trabaja desde hace días en un plan especial para facilitar el deporte al aire libre y retomar así la actividad deportiva en la ciudad una vez la Generalitat levante las restricciones, si finalmente se confirma que se permitirá la semana que viene la actividad física en exteriores pero no en espacios cerrados. De esta manera, el SME no sólo está preparando una programación propia de actividades que recupere algunos de los cursillos suspendidos por el covid-19 en el primer trimestre, sino que también estudia la habilitación de espacios al aire libre para que los clubs y gimnasios privados puedan recuperar parte de su actividad mientras no se permitan los entrenamientos en interior.

“Todo parece indicar que la próxima semana, con la relajación de las restricciones, la Generalitat permitirá volver a la práctica deportiva, aunque de momento sólo al aire libre, donde el riesgo de transmisión de la covid-19 es menor. Nuestra voluntad es que, de confirmarse, los y las vila-realenses puedan volver a sus actividades y entrenamientos lo más pronto posible, pensando tanto en la práctica deportiva como hábito de salud como en el impacto económico que el cierre está teniendo en los gimnasios y centros deportivos de la ciudad”, valora el concejal de Deportes y Salud, Javier Serralvo.

Con este objetivo, el SME ha empezado a diseñar un plan especial para dotar de diferentes espacios al aire libre para la práctica del deporte, que permitirían retomar algunos cursos del primer trimestre que el covid-19 ha obligado a suspender, así como las actividades del reserclass para socios que sea posible recuperar. Además, se están delimitando también espacios para los clubes y para poder ofrecer a los gimnasios mientras duren las restricciones en el interior.

“Desde la irrupción de la pandemia, hace ya prácticamente un año, el Servei Municipal d’Esports ha actuado siempre con absoluta prudencia y responsabilidad, cumpliendo escrupulosamente todos los protocolos y medidas de prevención sanitaria para hacer posible la práctica del deporte en Vila-real con la máxima seguridad, convencidos como estamos que el deporte es salud, calidad de vida, formación en valores y motor de economía”, valora Serralvo, quien recuerda que los protocolos de reapertura de las instalaciones deportivas municipales contaron con el aval de la Cátedra del Deporte de la Universitat Politècnica de València.

Con esta nueva fase de levantamiento parcial de las restricciones, el SME vuelve a dar un paso adelante para favorecer la actividad física segura, adaptándose a las circunstancias cambiantes, y servir de apoyo a las empresas del sector. “Tenemos una red de gimnasios y centros deportivos amplia, responsable y preparada para retomar la actividad en cuanto sea posible y estamos trabajando con ellos para allanarles el camino en todo lo que esté en nuestra mano, además de la gestión de las ayudas del Plan Resistir para los sectores más afectados por la pandemia”, concluye Serralvo.