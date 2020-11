Vila-real lanza una iniciativa de ocio joven para evitar el botellón

Los jóvenes de entre 14 y 30 años de Vila-real tienen, desde este pasado fin de semana, un lugar para autogestionar su tiempo libre. Un espacio alternativo al ocio de consumo, «libre de alcohol, drogas y covid -al tener que mantener la distancia social y hacer uso de la mascarilla- », indican desde la Unitat de Prevenció Comunitària i Conductes Adictives (UPCCA).

La idea de A on?, proyecto con base en el Espai Jove, es que sean sus usuarios, un máximo de 30 personas acorde a las restricciones sanitarias de aforo, las que planteen y desarrollen sus propias actividades con el acompañamiento, eso sí, de educadores jóvenes puesto que, más allá de la diversión, el planteamiento cuent con una vertiente educativa.

El objetivo con el que surgió A on? era ofrecer entornos públicos abiertos a adolescentes y jóvenes en el que ellos pudieran impulsar su ocio sin que estuviera dirigido por los padres o alguna institución ya que «ellos saben entretenerse». En un principio la iniciativa, que iba a arrancar cuando se decretó el estado de alarma y contaba con el beneplácito del Consell de Participació Ciutadana, se proyectó en horario nocturno pero debido al toque de queda, se pasó a las tardes. Desde el consistorio se realizó la difusión de este servicio a través de los ocho centros que imparten secundaria en la ciudad y surgieron ideas como sesiones de guitarra, música, juegos de rol o espacios para conversar. Con todo, el técnico de la UPCCA, José Gisbert, apunta que en caso de ser necesario y si es factible, se les facilitarán los medios que soliciten para realizar alguna propuesta de entretenimiento o se les indicará cómo conseguirlos. «Las pantallas no están prohibidas pero confiamos en que se generarán ideas gracias a la cercanía de los asistentes», dice Gisbert.

APUESTA FIRME / «Lo más cómodo para el Ayuntamiento hubiera sido cancelar el proyecto porque existe cierto riesgo pero pensamos que hay más en que los jóvenes hagan botellón o estén en un banco tomando algo sin mascarilla ni distancia», defiende el técnico de la Unitat de Prevenció.

El proyecto que ya funciona en otros municipios cercanos se gestó desde las concejalías de Sanidad y Juventud tras detectar, un estudio realizado por un grupo de jóvenes, que esta era una de las necesidades de este perfil poblacional en la localidad. A on? funciona de viernes a domingo con horario de 17.00 a 21.00 horas. Desde la UPCCA esperan que esta experiencia piloto pase a ser un servicio público consolidado en la ciudad. El objetivo de futuro sería pues que cada barrio pudiera disponer de un espacio de encuentro juvenil en el que poder gestionar su tiempo de ocio. El técnico de la UPCCA apunta que la experiencia cuenta con el apoyo de Alcaldía ya que entienden que los jóvenes van a salir «sí o sí» -mientras no haya más restricciones- y la comunidad educativa también lo respalda.

Otro de los planteamientos extraídos del análisis del ocio juvenil en la localidad apuntó a la posibilidad de realizar actividades deportivas nocturnas sin necesidad de que los participantes pertenezcan a un club o deban pagar por ello. Opción, avanza Gisbert, que se valorará activar una vez pase la situación de pandemia.