Vila-real suprimirá la tasa por ocupación de vía para el 2021

El Ayuntamiento de Vila-real mantendrá el próximo año la exoneración al 100% de la tasa por ocupación de vía pública para terrazas, mercados o quioscos, como una medida de apoyo al sector comercial y de restauración local. De esta manera, el presupuesto del 2021 no contemplará ingresos por este impuesto, por el que en el actual ejercicio se habían previsto obtener 183.000 euros.

«Fuimos la primera ciudad que eliminamos la tasa de ocupación de vía pública en la primera ola de pandemia, lo que nos ha supuesto dejar de ingresar este año casi 200.000 euros, y vamos a seguir manteniendo esta exoneración en su totalidad el próximo año, como la mejor manera de apoyar a nuestra economía tras el sobreesfuerzo que han realizado para adaptarse a las exigencias de la pandemia y las dificultades que están atravesando», señala el alcalde de la ciudad, José Benlloch.



MOMENTOS DE DUDA / «En la situación actual de incertidumbre, de hoy para mañana podrían decretarse nuevas restricciones y nuestros comercios, bares y restaurantes deben saber que estamos a su lado para apoyarlos», señala el primer edil, que indicó la medida durante el anuncio de la cancelación de la feria de Santa Caterina. «En Vila-real, con la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento de endeudamiento y urbanismo heredados del PP, no podemos sacar líneas de ayudas directas, y ellos lo saben, pero sí podemos no cobrarles las tasas y cuadrar las cuentas municipales como podamos», matiza. La eliminación de la tasa de ocupación de vía pública fue aprobada en el mes de mayo, en la primera oleada de la pandemia, para servir de estímulo al sector tras el cierre del estado de alarma. La medida se completó con la suspensión parcial de la ordenanza para permitir la ampliación automática de las terrazas de restauración, previa solicitud, para facilitar el cumplimiento de las restricciones de aforo y minimizar la pérdida de rentabilidad de los negocios.