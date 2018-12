Las voces más navideñas llenan la basílica del patrón

La basílica de Sant Pasqual se convirtió, un año más, en un auditorio en el que las voces corales más dulces tomaron el protagonismo de una Trobada de Nadal en la que participaron los coros Innuendo, de Castellón; el del colegio Botànic Calduch, así como el de la Coral Sant Jaume, organizadora de la cita, en colaboración con el área de Cultura.

En el concierto no faltaron los villancicos más tradicionales --Camina Maria, Nadala dels mariners, Pluja blanca o Nadala de Betlem--, pero también hubo espacio para otras composiciones como Nella Fantasia, de Ennio Morricone; Mae-e, del japonés Kentaro Sato; Carol of de Bells, de Leontovich; Lillaby, de Elder; o Have yoursef a Merry Little Christmas, de Martin y Blane. Cerraron la cita Innuendo y la Sant Jaume que, al unísono, interpretaron Nadala del Desert, en un sentido homenaje a la compositora Matilde Salvador.