Acuerdo del Villarreal con el Watford a falta de que Estupiñán dé el 'sí'

El Villarreal CF ha llegado a un principio de acuerdo con el Watford para el traspaso de Pervis Estupiñán, aunque ahora falta por convencer al futbolista ecuatoriano en cuanto a sus emolumentos se refiere, puesto que la propuesta del Brighton inglés es superior en lo económico. En este momento, la viabilidad del fichaje del lateral zurdo se encuentra en el tejado del jugador. El club amarillo ofrece un contrato por cinco temporadas al internacional ecuatoriano, cuyo fichaje supondría un importante desembolso económico en unas cifras que rondarían los 15 millones, aunque en el total se podrían incluir variables por objetivos.

Tal como informó en su edición del viernes Mediterráneo, la apuesta importante para reforzar la plantilla se centraba en el lateral izquierdo. Unai Emery confirmó de forma velada que su principal necesidad, tras la grave lesión de Alberto Moreno, es encontrar un futbolista en esa demarcación, considerando que Alfonso Pedraza puede jugar también por delante, posiblemente la posición que mejor se adapte a sus características. El técnico está muy satisfecho del rendimiento del cordobés, que ha madurado mucho en su periplo en el Betis, pero quiere un lateral del mismo perfil. Pervis Estupiñán es el jugador deseado por Emery. En esta operación el club se ha encontrado con dos obstáculos: la exigencia económica del Watford y el Brighton. En el caso del propietario de los derechos del jugador, que jugará en la Championship, equivalente a la segunda división inglesa, ha sido inflexible en la tasación de 15 millones, aunque esa cifra se puede aminorar, de partida, con varios objetivos, aunque el desembolso total pudiera ser el mismo. La segunda traba es el interés del Brighton, recién ascendido a la Premier, cuya oferta económica al jugador es ligeramente superior a la del Villarreal, aunque es evidente que las diferencias deportivas entre los amarillos y los ingleses son evidentes, más teniendo en cuenta que el Submarino jugará en Europa la próxima temporada.

VALORES

El perfil deportivo de Estupiñán y su juventud lo convierten en una buena operación de cara al futuro, aspecto que valora Fernando Roig para acometer una inversión importante en la banda izquierda y esperar el devenir del mercado en los últimos días para firmar un defensa central, aunque como explicó Emery, ese puesto no es una urgencia ahora, sobre todo tras la recuperación de Funes Mori, cuyo rendimiento y actitud están siendo del agrado del entrenador amarillo. No obstante, no es ningún secreto que Chakla podría salir en calidad de cedido si se encuentra un central que se ajuste al presupuesto del club. Ahora mismo, Estupiñán es el principal objetivo. Difícil, pero no imposible, como se demostró en en los casos de Paco Alcácer, Iborra, Parejo, Kubo o Coquelin.