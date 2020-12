Alarma en el ataque del Villarreal: Alcácer recae y se pierde lo que resta del 2020

La luz de alarma se ha encendido en el Villarreal CF. El conjunto que dirige Unai Emery está viendo cómo varios de sus efectivos de ataque están cayendo lesionados en una temporada muy complicada en lo físico para los futbolistas, que apenas tuvieron descanso entre el final del pasado ejercicio y el inicio del presente, todo ello, evidentemente, marcado por la crisis sanitaria originada por el coronavirus.

El último en caer, o mejor dicho en recaer, ha sido el delantero Paco Alcácer, que ayer conoció que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según confirmaron los servicios médicos del club tras conocer el resultado de las pruebas médicas realizadas al futbolista.

Dicha nueva lesión va a tener al buen goleador de Torrent apartado de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas, aunque desde el Submarino no quisieron dar a conocer ayer el tiempo de baja de forma oficial.



CAE TRAS REAPARECER / Alcácer venía de no jugar en las dos ultimas semanas por unas molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda, misma zona de la lesión actual, aunque no se había concretado la zona exacta, y de las que se pensaba se había recuperado este pasado fin de semana.

Por ello, el atacante saltó al terreno de juego en la segunda parte del encuentro contra el Elche, reemplazando en el descanso a Baena, del que tuvo que salir a la media hora de entrar al notar de nuevo problemas en la parte posterior de la pierna izquierda.

Las pruebas médicas de ayer confirmaron que el jugador volvió a resentirse de las molestias en lo isquiotibiales, sufriendo esta vez una lesión más grave con la rotura en el bíceps femoral.

Esta baja de Paco Alcácer se suma a la del delantero colombiano Carlos Bacca, que con una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, que también estará un mínimo de cuarto semanas de baja, y a la del centrocampista o extremo Moi Gómez, que con una rotura fibrilar en los isquiotibiales en la pierna derecha, tampoco tiene opciones de llegar a los próximos partidos groguets.



ENCUENTROS DE BAJA / Por tanto, el ariete de Torrent se perderá los partidos que restan de este 2020 e incluso del 2021, tanto el de Europa League de este próximo jueves, ante el Qarabag; como el duelo de Copa del Rey del 16 de diciembre en casa del Leioa. A su vez, en LaLiga está previsto que se pierda el resto de choques del año natural frente a Athletic (22 de diciembre) y Levante (2 de enero), en casa, y Real Betis (13 de diciembre), Osasuna (19 de diciembre) y Sevilla (29 de diciembre), a domicilio.

Una hipotética reaparición del delantero valenciano, en función de la evolución de la lesión de isquiotibiales, podría ser en el partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga, en la que el Submarino visitará Balaídos para medirse al Real Club Celta de Vigo, duelo que se disputará el fin de semana del 9 y 10 de enero del 2021.



LAS ALTERNATIVAS / El Villarreal pierde lo que resta de año a uno de sus mayores estiletes ofensivos, que se une a las bajas de Moi Gómez y Carlos Bacca. Será por tanto, turno para Gerard Moreno e incluso para el joven Fer Niño los que tengan que asumir el rol de ‘9’ de referencia en las próximas jornadas, al igual que Take Kubo, Samu Chukwueze, Baena o Yeremi deben suplir con garantías a Moi Gómez en el extremo.